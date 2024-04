Pedro Ortega, CEO da agência explica como sua empresa ganha espaço no mercado esportivo

Com um faturamento que ultrapassou os 26 milhões de reais em 2023 e uma projeção de crescimento de 50% para o ano de 2024, a agência de consultoria esportiva tem conquistado cada vez mais espaço no mercado.

Rafael Neuhaus, ex-jogador de futebol e Pedro Ortega

Fundada por Pedro Ortega, a OrtegaTips tem como missão proporcionar mais do que simples palpites aos seus clientes. Pedro Ortega, CEO da empresa, destaca que o foco está em oferecer uma experiência completa, com insights valiosos, análises de dados e estratégias avançadas que permitam aos apostadores maximizarem seus lucros e reduzir os riscos.

OrtegaTips se destacar no mercado de apostas esportivas

Créditos: Divulgação

Desde sua criação, a OrtegaTips enfrentou desafios, porém, nunca passou por dificuldades financeiras. Isso se deve em grande parte ao time competente da empresa, formado por profissionais renomados no mercado corporativo, que garantem uma abordagem estratégica em todas as operações.

Ortega enfatiza a importância da profissionalização da equipe, priorizando a contratação de especialistas em apostas esportivas. Além disso, a empresa se destaca pela transparência e credibilidade em todas as interações com os clientes, mantendo uma comunicação aberta e honesta.

A diversificação do portfólio de apostas também é uma estratégia adotada pela OrtegaTips. Além dos esportes mais populares, a empresa explora mercados menos tradicionais, atraindo uma gama mais ampla de clientes e garantindo um posicionamento competitivo no mercado.

Com uma abordagem centrada no cliente e uma busca contínua pela excelência, a OrtegaTips continua a se destacar no mercado de apostas esportivas, oferecendo valor agregado aos seus clientes e mantendo-se à frente da concorrência.