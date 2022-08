Pedro Machado lança cover de sucesso do Coldplay

“Clocks” ganha nova versão ao lado de Rodrigo Auad.

Cantor, compositor e multiinstrumentista, Pedro Machado transforma arte em música. Formado no Conservatório Brasileiro Música de Música (CBM), Pedro acaba de lançar uma nova versão de “Clocks”, sucesso eternizado na voz da banda Coldplay.

Ao lado de Rodrigo Auad, a faixa ganha uma nova roupagem com clipe oficial. O lançamento, aprovado pela UMusic Brasil, responsável pela representação da banda no país, chega às vésperas do retorno do grupo aos palcos brasileiros.

“Coldplay é uma banda que sou muito fã e fez parte da minha adolescência e a do Rodrigo. A estética e a sonoridade da banda me transmitem muita paz, coisa que precisamos, principalmente, nesses tempos difíceis. Clocks é uma das minhas músicas favoritas do Coldplay e sempre quis gravar uma versão como essa que criei, somando várias camadas de voz, percussão em violões folk e uma profunda ambiência. Foi muito prazeroso gravar, produzir, mixar e masterizar esse single”, explica Pedro.

Segundo o artista, regravar o single da banda britânica é a realização de um sonho, já que a música fez parte de sua infância e adolescência graças à influências de seus pais e de artistas como Michael Jackson, Freddie Mercury e Stevie Wonder. A música segue fazendo parte de sua vida já que o cantor atualmente também é professor de música, inspirando alunos a seguir com essa arte.

“Lecionar é o que mais me realiza dentro da música, passar adiante todo conhecimento adquirido nesses anos e ver os alunos satisfeitos é incrível, pois muitos que iniciam do zero evoluem rapidamente. E hoje, com todos os recursos para se fazer aulas online, é fantástica a possibilidade de poder atender pessoas do mundo inteiro.”

O projeto teve início com o desejo de Pedro em regravar a faixa, e ao convidar Rodrigo Auad com quem tem uma longa história de amizade e músicas, os dois conseguiram a aprovação da UMusic, representante oficial da banda no Brasil e detentora dos direitos da faixa para lançar o cover de “Clocks”,

“Fomos muito bem recebidos pela Universal que gostaram muito e confiaram no nosso projeto nos deixando à vontade e entusiasmados para lançar essa versão.”

Além disso, a faixa chega acompanhada de um videoclipe de estética forte, gravado em preto e branco e usando o mirante Dona Marta como cenário para as gravações.

Localizado no Rio de Janeiro, o local conta com uma vista panorâmica para locais famosos da cidade como o, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas e o estádio Maracanã.

“Daí uma vez que escolhemos a locação, que foi no Mirante Dona Marta, com a direção do Bruno Rocha, com câmera de cinema, vimos que a ideia de fazermos em p & b ficou ainda mais forte. Trouxe toda aquela bossa carioca que o Rio nos traz, principalmente com a paisagem do Pão de Açúcar ao fundo”.