Pedro Certezas, humorista e comentarista esportivo pede namorada em casamento em Paris

O comentarista havia dito que ia gravar um vídeo de transição, quando surpreendeu Caroline Simões com o pedido de casamento feito da varanda de um hotel, com a Torre Eiffel ao fundo

O humorista e comentarista esportivo do TNT Sports Brasil, Pedro Certezas, pediu a namorada Caroline Simões em casamento, da varanda de um hotel em Paris, na França, com o principal ponto turístico parisiense aos fundos: a Torre Eiffel.



O pedido foi compartilhado nesta segunda-feira (24), por Pedro às 7:30 da manhã, horário de Brasília, mas devido ao fuso horário, a publicação foi feita às 2:30 da madrugada em Paris. No vídeo com a legenda “VOU CASAR COM O AMOR DA MINHA VIDA”, Pedro prepara o cenário para a gravação de uma suposta transição e começa: “amorzinho, você é o amor da minha vida, te amo demais. Eu fico nervoso de falar essas coisas”, quando se ajoelha aos pés da namorada, tira as alianças do bolso e pergunta: “cê quer casar comigo?”.

Surpresa, Caroline só consegue sorrir e dizer: “é mentira”. Emocionado, Pedro abraça a amada e continua; “eu tô nervoso o dia inteiro, eu tô há três semanasassim, passando mal”, e logo, dispara muitos gritos da varanda emocionado afirmando que vão casar.



Em sua conta no Instagram, um seguidor do humorista comentou: “Acordei vendo esse vídeo. O solteiro não tem um dia de sossego. Felicidadessss seus lindosssss”, enquanto o outro escreveu: “Pedro, 7:33 no Brasil mano. Isso é horário pro trabalhador chorar o busão? Parabéns casal Certovas”. Em apenas três horas, o vídeo já teve mais de 61 mil curtidas.