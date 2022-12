Pe. Marcelo Rossi e Pe. Fábio de Melo lamentam morte de Monsenhor Jonas Abib

Um dos grandes nomes da Renovação Carismática Católica faleceu nesta segunda-feira (13)



Os padres Marcelo Rossio e Fábio de Melo lamentaram o falecimento do Monsenhor Jonas Abib, fundador da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Os sacerdotes eram presenças recorrentes em eventos no território católico.

Pe. Marcelo Rossi destacou que é filho espiritual de Monsenhor Jonas Abib (Foto: Daniel Mafra)



Utilizando uma das músicas de sucesso do Monsenhor Jonas, Pe. Marcelo Rossi escreveu em seu perfil no Instagram: “Não dá mais pra voltar… Profeta de nossos tempos, um amado de Deus. Obrigado por seu sacerdócio evangelizador. Nossa Senhora o acolheu. Te amo, do seu filho espiritual, Pe. Marcelo Rossi”.

Pe. Fábio de Melo também se manifestou acerca da perda do religioso, ele destacou que Abib abriu caminhos, desbravou a vida e criou um dos maiores veículos de comunicação cristã do mundo, a Canção Nova. “Ele tem filhos espirituais no mundo inteiro. Seu sorriso nos gestava, nos dava a certeza de que o céu é uma conquista que requer alegria e disposição interior. Eu sou testemunha do bem que sua obra fez e faz ao mundo. (…)

Pe. Fábio de Melo é presença marcada em grandes eventos da Comunidade Canção Nova (Foto: Canção Nova)



Monsenhor Jonas Abib honrou até o fim a sua vocação à santidade. Hoje, é ambíguo o que sentimos. Mistura-se num mesmo sentimento a dor de perder um homem e a alegria de ganhar um santo. Desfrute da eternidade, meu amigo. Quando encontrar a minha mãe, estou certo de que ela vai agradecê-lo por um dia ter dado nova vida a dois filhos dela”, destacou.

Outras autoridades como o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia e o governador eleito, Tarcísio de Freitas também manifestaram seus sentimentos sobre a partida do sacerdote, assim como ex-deputado federal, Gabriel Chalita.