Patricia Abravanel estreia perfume com edição especial da Jequiti

A novidade traz uma fragrância marcante, que evoca glamour e sofisticação

Patricia Abravanel é uma mulher divertida, alegre e espontânea. Sua nova fragrância revela sua personalidade autêntica e foi inspirada na beleza e no brilho de uma celebridade icônica.

Um dos bestsellers da Jequiti, a marca Patricia Abravanel é recorde de vendas desde 2015

Patricia Abravanel Edição Especial (100ml) da Jequiti é criação da perfumista da Takasago, Francisca Areias. A fragrância mantém o DNA da marca através de flores vibrantes e brilhantes de freesia e orquídea, que se entrelaçam harmoniosamente com a sensualidade das notas orientais adocicadas com chocolate e baunilha, tornando a fragrância única e exclusiva.

A novidade traz um novo e lindo frasco dourado que foi criado especialmente para essa edição, também com o tom dourado no líquido, no rótulo e cartucho laminados, garantindo um visual delicado e sofisticado.

Um dos bestsellers da Jequiti, a marca Patricia Abravanel é recorde de vendas desde 2015. "Eu nunca faço um perfume que eu não vou usar, pelo contrário, eu participo de todo o processo para ser realmente algo que me represente. Já tive alguns perfumes com a Jequiti e cada um retrata uma fase da minha vida." destaca Patricia.