Passageiros no Aeroporto Santos Dumont ganham local para experiência relaxante

Até 16/10 os viajantes poderão conhecer a Hurb, empresa digital que promove o espaço para relaxamento

Os viajantes que passarem pelo aeroporto Santos Dumont até o dia 16 de outubro serão surpreendidos pelo Hurb. A empresa de tecnologia, que hoje tem a maior plataforma de viagens online da América Latina, montou um stand na área de desembarque para proporcionar ao público um momento relaxante com cadeiras de massagem.



No espaço, será possível conhecer mais sobre a empresa, já que vídeos institucionais serão exibidos. Quem passar por lá leva ainda uma almofada de brinde.

Nesse período, cerca de 14.300 viajantes do Hurb passarão pelos portões de embarque e desembarque do Santos Dumont. Por e-mail, eles serão convidados a visitar o stand. São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Salvador (BA) e Brasília (DF) são as cidades com maior tráfego de clientes da empresa carioca no aeroporto.

Essa é a segunda vez que o Hurb leva a ação para aeroportos, criando uma nova experiência mais próxima do seu cliente. Em agosto, a empresa marcou presença no aeroporto de Guarulhos, o maior da América do Sul, onde, neste mesmo mês, chegou a embarcar 1800 passageiros em um único dia. No Rio, a ação acontece no aeroporto voltado para destinos nacionais, que se destacam no mercado atual.

Para Gabriela Armstrong, head de Growth da empresa de tecnologia, o stand é mais uma ação para aproximar o público da marca virtual: “Depois de um período de incertezas no setor do turismo, provocado pela pandemia, acreditamos que é ainda mais importante nos aproximarmos dos nossos viajantes. A ideia é levar nosso stand para vários aeroportos do país, gerando conexão com todos os viajantes que desembarcam por dia nos aeroportos nacionais. Assim, o público nos conhece um pouco mais durante um momento agradável no aeroporto”, afirma.