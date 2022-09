Passado a quente: Michel Temer e Rodrigo Janot trazem suas versões sobre os acontecimentos de 2017 em podcast

Episódio inédito do podcast Passado a quente aborda o escândalo envolvendo o ex-presidente

No episódio inédito do podcast Original Spotify Passado a Quente, que foi ao ar no sábado (10), Michel Temer e Rodrigo Janot comentam sobre os acontecimentos que os envolvem em 2017. Naquele ano, Janot, então procurador-geral da República, apresentou uma denúncia contra o ex-presidente Temer pelo crime de corrupção passiva, após depoimentos de executivos da JBS em delações premiadas.

Michel Temer explica ao podcast que seu pronunciamento sobre o caso, em que afirmou que não renunciaria, foi positivo para o momento. “Você se surpreendeu com não renunciarei dito duas vezes? Porque haviam espalhado que eu ia renunciar. E você sabe que o ‘não renunciarei’ pegou muito bem.”

Já Rodrigo Janot fala sobre a relação com Michel Temer. “As mágoas que o presidente guarda, espero que ele não guarde de mim porque eu fiz meu ofício. Que ele guarde mágoa de quem o gravou, das pessoas do entorno dele que permitiram que um sujeito entrasse sem fiscalização no palácio presidencial às 23h, sem nenhum controle, na garagem”, diz. Janot comenta ainda sobre a absolvição de Temer. “Isso é um fato normal numa investigação. Agora, os gatos estão aí; é difícil de dizer que eles não existiram. Houve uma conversa, que foi gravada e não era republicana”, afirma.

Passado a Quente examina o Brasil na última década do ponto de vista político com um retrato de como chegamos até aqui em 10 episódios. A série em áudio percorre de 2013 a 2022, com um episódio para cada ano, ouvindo protagonistas dos acontecimentos e quem melhor consegue explicá-los, incluindo algumas das principais figuras políticas dos últimos anos, como Michel Temer, Marina Silva, Eduardo Paes e Gleisi Hoffmann. Esta minissérie documental Original Spotify estará disponível no feed do podcast Café da Manhã com episódios duplos inéditos aos sábados até às vésperas do primeiro turno das Eleições 2022.