Parceria entre Kwai e Ministério da Educação amplia divulgação do Enem 2025 

O Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, firmou uma parceria com o Ministério da Educação (MEC) para apoiar a divulgação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A iniciativa busca ampliar o alcance das informações sobre a prova, facilitando o acesso de milhões de brasileiros ao processo de inscrição.

Os usuários do Kwai podem acessar uma página especial dentro do app com todas as informações sobre o Enem, incluindo orientações sobre como se inscrever, prazos, detalhes da aplicação da prova e um botão direto para a Página do Participante, onde é possível efetuar a inscrição. Além disso, a plataforma disponibiliza vídeos informativos e conteúdos educativos para quem deseja participar do exame este ano.



Com mais de 60 milhões de usuários ativos mensalmente no Brasil, o Kwai está presente em todo o território nacional, com forte penetração nas regiões Norte e Nordeste. Ao apoiar o MEC nesta campanha, a plataforma reforça seu compromisso em colaborar com a divulgação de informações oficiais, seguras e relevantes, contribuindo para ampliar o número de inscrições no Enem 2025.



As inscrições para o Enem 2025 estão abertas até o dia 6 de junho, por meio da Página do Participante. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. De forma excepcional, nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP 30 no período regular da aplicação.