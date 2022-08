Parceria entre Flamengo, Surf Telecom e TIM leva rede móvel para a torcida rubro negra

Maior operadora de MVNO do país vai entregar a maior rede móvel do Brasil para a maior torcida do mundo

A Surf Telecom e o Clube de Regatas do Flamengo firmaram uma parceria e lançam a primeira operadora virtual voltada para os torcedores rubro-negros de todo o país, utilizando a rede da TIM.

Com planos competitivos, os flamenguistas poderão estar com o time do coração até mesmo na hora de se comunicar, incluindo o uso gratuito e ilimitado de aplicativos, em especial a FlaTV+, e navegação na recém-lançada tecnologia 5G, nas cidades onde a nova rede já está disponível.

Flamenguistas poderão estar com o time do coração até mesmo na hora de se comunicar

“Esta parceria traz para nossos torcedores a melhor tecnologia em telecomunicação existente no Brasil. Estamos muito orgulhosos por trazer mais este serviço para a Nação Rubro-Negra”, diz Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

A nova operadora também oferecerá planos de internet (sem cortes), ligações locais e interurbanas ilimitadas para fixo e celular de qualquer operadora. Os torcedores que fazem parte do programa de sócio-torcedor do Flamengo, o Nação, contarão com vantagens exclusivas.

“O Flamengo tem torcedores apaixonados em todo o Brasil e é por isso que flamenguistas de qualquer lugar do país poderão adquirir o chip e terão planos customizados para eles, podendo se beneficiar em todas as plataformas. A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, dia 5, no Rio de Janeiro. Quem é Flamengo é Flamengo até morrer!”, afirma Yon Moreira, CEO da Surf Telecom.

Yon Moreira, CEO da Surf Telecom

O novo acordo reforça também a ligação entre o clube e a TIM. A operadora tem uma longa relação com o Flamengo e patrocina o time há mais de 10 anos. Agora, viabiliza a criação de um serviço exclusivo para os rubro-negros. “Temos a maior rede móvel do Brasil e estamos liderando o lançamento do 5G no país. A nossa inovação e investimento em infraestrutura estarão disponíveis para os torcedores por meio da Surf Telecom e estamos certos de que terão uma excelente experiência”, afirma o CEO da TIM, Alberto Griselli.

Flamengo se uniu com a Surf Telecom e a TIM pra levar a maior rede móvel do Brasil pra Nação – Foto: Paula Reis/ CRF Foto: Paula Reis/ CRF

Para Yon, estar ao lado de grandes marcas como o Flamengo é uma honra e uma grande responsabilidade. “Estamos convencidos de que iremos levar a melhor opção em telefonia aos torcedores do Mengão de todo o país”, finaliza.