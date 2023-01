Parceria de sucesso: Brasileiros criam grupo nos Estados Unidos para revolucionar o mercado internacional

Eliete Negrão se une ao investidor e escritor Wagner Nolasco nos EUA

De olho no mercado internacional, Eliete Negrão se associou ao investidor brasileiro e escritor do best SELLER “Think Big”, Wagner Nolasco, famoso na Flórida por movimentar mais de 700 milhões de dólares em negócios. A dupla fechou uma parceria de assessoria internacional de negócios que inclui desde apoio jurídico, fiscal e de investimentos.

“Nós, eu e o Wagner, nos especializamos em compreender e atender às expectativas de investidores, empresariais e famílias brasileiras que desejam viver nos EUA, nos dedicamos a tornar seus projetos viáveis, com uma ampla gama de serviços administrativos legais e burocráticos, financeiros, tributários, jurídicos e de análises de mercado. Me considero uma grande profissional de conexões , procuro diariamente, mais informações, mais soluções e melhores práticas para aplicar nos projetos dos nossos clientes; Afinal, todos os dias lido com objetivos e sonhos, oferecendo esperança e gerando expectativas.” Disse Eliete.

Wagner Nolasco é empreendedor nato, e com mais de 20 anos de atuação no mercado nacional e internacional, entregou mais de 700 milhões de dólares em projetos. Sua proposta inovadora possibilita brasileiros a investirem no mercado imobiliário da Flórida abrindo diversas possibilidades de renda passiva.

Fundador e CEO da Build 2 Rent Direct e da W GROUP USA, a primeira empresa a vender casas de investimento pela internet.

O livro Think Big! É sua mais recente conquista, coautor junto a renomados nomes dos Estados Unidos, Wagner se tornou pela segunda vez: número 1 dos livros mais vendidos na Amazon em mais de 21 categorias.

A W GROUP USA é uma incorporadora e construtora ativa no mercado imobiliário da Flórida, especializados no desenvolvimento e construção de imóveis acessíveis para a classe trabalhadora da região.

Sediada em Orlando-FL, a W GROUP USA possui diversos projetos de construção de residências unifamiliares (single family) e multifamiliares (multi family) em andamento, localizados em uma distância de 160 quilômetros de nossa sede. Esses projetos somam mais de US$ 600 milhões em potencial de vendas e mais de 3.200 unidades a serem entregues até o final de 2023; são apartamentos, casas, duplex e quadruplex em diversas localidades da região.