Paramount+ conclui gravações de Marcelo, Marmelo, Martelo e divulga primeiras imagens da série

Produção é baseada na obra de Ruth Rocha, protagonizada por Enzo Rosetti e conta com participação especial da escritora

Após finalizar as gravações de Marcelo, Marmelo, Martelo, o Paramount+ divulga as imagens da série original do serviço premium de streaming, produzida pelo VIS, divisão de estúdios da Paramount, em parceria com a Coiote, e baseada no clássico infanto-juvenil de Ruth Rocha.

Escrita por Alice Gomes e Thamires S. Gomes, a série Marcelo, Marmelo, Martelo conta com elenco mirim

“Eu estou muito alegre! Ver uma obra minha retratada em uma série audiovisual é uma coisa concreta, poder acompanhar meus personagens em ação… Eu estou achando isso muito divertido”, comenta Ruth Rocha, que completou 91 anos em 2022.

Escrita por Alice Gomes e Thamires S. Gomes, a série Marcelo, Marmelo, Martelo conta com elenco mirim liderado por Enzo Rosetti, Davi Martins, Lara Capuzzo e Rihanna Barbosa. Ao lado deles, atores como Antoniela Canto, Billy Saga, Karin Hils, Marcia Manfredini, Oscar Filho, Priscila Sol, Theo Werneck dão vida aos personagens de Ruth Rocha.

Após finalizar as gravações de Marcelo, Marmelo, Martelo, o Paramount+ divulga as imagens da série original do serviço premium de streaming, produzida pelo VIS

A direção-geral é de Eduardo Vaisman, conhecido por conteúdos infantis, e a direção de episódios conta com Maria Farkas e Tom Hamburger.

Sobre a série e a obra de Ruth Rocha

Marcelo, Marmelo, Martelo conta as aventuras de um menino diferente que tem um jeito próprio de falar, pensar e se vestir. Seu estilo peculiar e sua criatividade para inventar palavras o ajudam a conquistar os três melhores amigos do bairro do Caramelo: Catapimba, o mais rápido jogador de futebol; Teresinha, menina muito organizada; e Gabriela, que é superinteligente e tem o chute mais poderoso do bairro. Juntos, irão transformar o mundo a cada episódio.

Com mais de mais de 180 livros publicados, em 50 anos de carreira, Ruth Rocha já vendeu mais de 40 milhões de livros no Brasil e no exterior, e teve sua obra traduzida para 25 idiomas.

Lançado em 1976, o livro Marcelo, Marmelo, Martelo tem mais de 55 edições, um sucesso de crítica e público e, acima de tudo, um clássico utilizado nas escolas de todo Brasil. Com mais de mais de 180 livros publicados, em 50 anos de carreira, Ruth Rocha já vendeu mais de 40 milhões de livros no Brasil e no exterior, e teve sua obra traduzida para 25 idiomas.