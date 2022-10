Para os dentistas sorrirem: Smile University inova ao oferecer curso voltado para profissionais da odontologia

A Smile University, escola de gestão, negócios e marketing para dentistas, foi fundada pelo odontólogo Matheus Marcondes e capacita dentistas em habilidades e conhecimentos que vão além da graduação



O Brasil é o país com mais dentistas no mundo. Em 2021, segundo o Conselho Federal de Odontologia, havia mais de 330 mil profissionais no país.



E para contribuir com o sucesso desses profissionais, a Smile University, escola de gestão, negócios e marketing para dentistas fundada pelo odontólogo Matheus Marcondes, capacita dentistas em habilidades e conhecimentos não ensinados na faculdade, oferecendo-lhes ferramentas para empreender no mercado privado.

Com mais de 500 alunos, vem dobrando de tamanho ano após ano desde a sua fundação, em 2018. Em 2022, deve faturar R$ 6,5 milhões em 2022 e, em 2023, planeja chegar a R$ 12 milhões.