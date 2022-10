Para Globo, 170 milhões de pessoas assistiram Pantanal

Além de recorde de audiência, novela pautou as discussões nas redes sociais



Após semanas de seu encerramento, o alto escalão da Rede Globo ainda comemora o grande sucesso que foi o remake de Pantanal. Além de recorde de audiência, a produção pautou as discussões nas redes sociais. A novela foi um dos destaques do UpFront, evento realizado em São Paulo, na última quinta-feira (27).

Além de recorde de exibição, Pantanal se tornou um dos maiores temas de debate no Twitter (Foto: Reprodução/GloboPlay)

Para a diretora de Negócios Integrados em Publicidade, Manzar Feres, Pantanal é um exemplo claro da experiência da Globo no cotidiano da população. Ela apontou ainda que há anos a emissora faz parte da casa dos brasileiros.

Muito mais do que estar no horário das nove, Pantanal conseguiu ficar nos treding topics do Twitter durante toda a sua exibição. O dado é comemorado não somente pelo elenco formado Alanis Guillen, José Loreto e Marcos Palmeira. Mas, também pela equipe publicitária da TV do Plim Plim que consolidou a relevância comercial.

“O que foi Pantanal, gente?”, comemorou Feres durante o evento com artistas globais e representantes de grandes empresas brasileiras. Estima-se que mais de 150 milhões de brasileiros tenham acompanhado a história de Juma e Jove.

O remake assinado por Benedito Ruy Barbosa e Bruno Luperi, trouxe ainda luz à temas importantes como a violência doméstica. A Maria Bruaca, interpretada por Isabel Teixeira, deu vida e voz a centenas de mulheres que precisam interromper o ciclo de violência. Além de manter viva a memória do homem campo, assim como suas lendas históricas, como o Velho do Rio.