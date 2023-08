Para celebrar os 10 anos do Grupo T.T. Burguer, evento realizado na Gávea reuniu os melhores DJs do Rio de Janeiro e diversos famosos

O ambiente receptivo e descontraído contou com open bar e open food dos melhores burgers e sandubas das quatro marcas, além da ilustre presença de estrelas e artistas.

Reunindo os melhores DJs da cidade e os deliciosos hambúrgueres criados por Thomas Troisgros, a FEST.T.A, realizada no último sábado (05), no Hipódromo da Gávea, em comemoração aos 10 anos do T.T. Burger, contou com as presenças de famosos como Clara Buarque, Kesia, Raphael Logam, Bella Piero, HUD, Pedro Benoliel, Raphael Gualandi, entre outros. Para celebrar a ocasião, o Grupo T.T, formado por T.T. Burger, Três Gordos, Tom Ticken e Marola, preparou um evento em que música e gastronomia se complementam: os maiores DJs das festas cariocas, open bar e open dos melhores burgers e sandubas do mundo.

Fizeram sucesso na FEST.T.A o Blend Angus Premium, o Goiabacon T.T., a Coxinha do Tom Ticken e Nuggets do Três Gordos e o Marola Fish. O evento é uma realização da Vibra Marketing e Entretenimento e o RP Leo Marçal.