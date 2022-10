Para celebrar o encerramento das gravações da novela, elenco de ‘Poliana Moça’ e direção do SBT confraternizam em pizzaria de São Paulo

Atores mirins receberam diploma com mensagem carinhosa da autora Iris Abravanel



O elenco de ‘Poliana Moça’, junto aos diretores do SBT, se reuniram em uma pizzaria de São Paulo, na última quinta (27), para celebrar o encerramento das gravações da novela.

Na ocasião, os executivos da Prime Video Brasil também marcaram presença no evento, firmando a parceria recém formada, já que a trama será exibida no streaming e a próxima obra, ‘A Infância de Romeu e Julieta’, da novelista Iris Abravanel, será co produzida pela empresa da Amazon.

Muita emoção aconteceu na festividade, já que o encontro foi para simbolizar o final das gravações e a “despedida” do elenco. Sophia Valverde, Igor Jansen, Murilo Cezar, Thaís Melchior, João Pedro Delfino, Duda Pimenta, Ana Paula Valverde, Elina de Souza, Lilian Blanc, Luisa Bresser, Davi Campolongo, Giovanni De Lorenzi, Thiago Franzé e mais outros atores comemoram no local. Eles apostaram em looks elegantes e sofisticados numa noite inesquecível.

Os artistas mirins receberam um canudo com um diploma das mãos de Fernando Pelegio, diretor artístico, e de Ricardo Mantoanelli, diretor geral da novela. A ideia do canudo foi da autora Iris Abravanel, que fez questão de enviar uma mensagem de carinho aos pequenos que trabalharam durante tanto tempo nessa obra. O diploma representa a conclusão de uma jornada e o reconhecimento do talento e qualificação de cada um deles.

As gravações encerraram na última sexta-feira (28), mas a novela ‘Poliana Moça’ continua sendo transmitida com capítulos inéditos até 2023.