Para celebrar o Dia dos Pais, Odair Terra conta a história dos Irmãos Bertussi

Programa exibido no Canal Rural e Canal do Criador relembra os pioneiros da música gaúcha

Começando agosto com muita comemoração do Dia dos Pais, Odair Terra foi atrás da história dos Irmãos Bertussi. Diretamente do Rio Grande do Sul, o programa que é exibido no Canal Rural e Canal do Criador resgata a trajetória dos artistas. Com muita música e cultura brasileira, a atração está pra lá de especial.

Adelar Bertussi faleceu em 2017 e para eternizar uma homenagem ao seu ídolo de infância, o apresentador bateu um papo especial com o herdeiro do artista, Juca Bertussi. Logo no início do programa, Odair Terra relembra a história desses pioneiros da música gaúcha, diretamente dos anos 70.

Odair Terra com Silvia Abravanel e Gustavo Moura, Markinhos Moura, Leão Lobo e Mamma Bruschetta (Foto: Divulgação/ Reis Comunica)

“Eu lembro certinho de tudo isso aqui. Meu pai foi empresário do Adelar e os Reis do Fandango. Quando o Adelar chegou lá para almoçar conosco, ele viu a gente jogando bola com bola de meia. Daí, ele ficou com dó e comprou uma bola de plástico”, relembra Odair Terra.



Juquinha, apelido do filho de Adelar Bertussi, também contou alguns momentos importantes da vida de seu pai. O rapaz fez questão de mostrar os troféus, diplomas, além de toda a história musical dos Irmãos Bertussi. O programa especial de Odair Terra ainda relembra vídeos históricos, mostrando todo o talento dos Irmãos Bertussi. Juquinha, por sua vez, contou um pouco do começo da história de seu pai e de seu tio.

“Os irmãos Bertussi surgiram em 1949. O sonho deles era virar artistas, e artistas famosos. Então, eles fizeram algumas tentativas em São Paulo, iam de carona com caminhoneiros. E não conseguiram, até que alguém influente da época disse que eles tinham que ir para o Rio de Janeiro. Eles foram para o Rio de Janeiro, por um período eles foram empregados da Academia Mario Mascarenhas. Um dia, o dono de tudo estava passando pelo meu tio e ficou impressionado porque ele tocada muito bem acordeom.”, relatou Juquinha.

Odair Terra com Juca Bertussi e seus músicos (Foto: Divulgação/ Reis Comunica)

Prestes a completar 20 anos de história, o programa Odair Terra é exibido com exclusividade no canal do Youtube. Na segunda-feira, às 7h30, no Canal Rural, às 17h30, aos sábados, às 30h30 da manhã. O programa tem ainda horários alternativos, que podem ser consultados no Instagram do apresentador. Neste mês de agosto, a atração completa o primeiro ano no Canal Rural e prepara novidades.