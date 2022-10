Palhaço do Mal: Apresentador francês escolhe look baphonico para o Baile de Hallowen de Copacana Palace

O look tem forte inspiração nos famosos “Bate Bola”



Para a sua primeira vez no Baile de Halloween do Copacabana Palace, o apresentador Benjamin Cano investiu em um look baphonico assinado pelo stylist Caian Rangel. O stylist explicou que a estampa usada no look teve como referência os bate-bolas, que é uma fantasia muito comum nos subúrbios cariocas durante o carnaval.

O outfit que combinava um mini-casaco estruturado estampado com camisa transparente, calça de couro e luvas. O clã-finale fica por conta da maquiagem que traz essa estética do palhaço mal para o visual do ex-apresentador do reality Les Angels.

Benjamin falou que ficou muito feliz com o convite para participar do evento e que teve menos de 72 horas para escolher o seu look, com ajuda do seu stylist e a make foi assinado pelo Titto Vidal.

“Eu amo o Palace, e fiquei muito feliz pelo convite de participar desse evento, que é tão comentado o ano inteiro. Mas preciso confessar que foi uma grande correria para conseguir encontrar o look perfeito para essa organização. Tivemos menos de 3 dias para decidir a produção e maquiagem. Mas no final deu certo (risos)”, disse.

O evento aconteceu nesta sexta-feira, 28, no salão do famoso Copacabana Palace e contou com a presença de atores, apresentadores, influenciadores e empresários.