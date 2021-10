Palestrante católico procura a polícia após ter canal de evangelização no YouTube hackeado

Enquanto não recupera o canal, Anderson Reis continuará o trabalha pelo Instagram

O palestrante católico, Anderson Reis, e os fiéis que o acompanhavam ficaram surpresos na tarde desta segunda-feira, 25, ao descobrirem que o canal do evangelista tinha sido hackeado. Os criminosos chegaram a fazer lives no canal e o YouTube bloqueou o usuário, mas a vítima ainda não conseguiu recuperar a conta.

Com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, Anderson faz sucesso com palavras edificantes. Durante a pandemia, ele começou a focar no canal do YouTube, onde cresceu muito as visualizações e se tornou referência na internet.

“Eu tenho um foco muito grande em falar sobre Nossa Senhora, gosto muito de falar do meu testemunho de vida, da transformação que ocorreu, gosto de fazer lives com alguns amigos que também estão no mesmo”, disse Anderson.

O problema é que o sucesso do canal chamou atenção de bandidos. O evangelista disse que não sabe quem pode ter hackeado, mas acredita que seja um grupo dos Estados Unidos. “Eu tenho pouco conhecimento dessas questões e de como as pessoas fazem isso na internet, porém amigos meus que lidam um pouco mais com isso dizem que os caras estavam fazendo uma live no canal falando sobre criptomoeda, o que é proibido pelo YouTube”.

Anderson acredita que criminosos do exterior tenham usado o canal dele para tentar vender algo relacionado as criptomoedas. Por conta da live ter abordado esse assunto, rapidamente o YouTube barrou a conta e a bloqueou completamente da plataforma.

O evangelista já fez um boletim de ocorrência sobre o ocorrido e está tentando entender o que houve, assim como tem tentado entrar em contato com a plataforma. “Eu vou tentar a recuperação do canal. Enquanto isso, vou começar a movimentar o meu Instagram que é a rede que eu tenho no momento, que é @andersonoregador”, finalizou o youtuber.