Palestra gratuita em Brasília debate caminhos para seguir carreira e obter o Green Card nos EUA

Morar EUA vai ensinar “Como se tornar um profissional ou empreendedor de sucesso nos Estados Unidos”

Para descobrir a melhor maneira de obter o visto permanente e realizar o sonho de morar nos EUA, a maior agência brasileira especializada em serviços de imigração, única do Brasil premiada pelo TOP 25 Global Migration Agency, Morar EUA, da SG Group, irá realizar um grande evento em Brasília (20/10).

A procura por mão de obra qualificada nos Estados Unidos tem tido uma grande importância no avanço de números de imigrantes, principalmente brasileiros. Apenas no primeiro trimestre deste ano, o país tinha 11,5 milhões de vagas de emprego abertas, o maior número já registrado na história. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que existe um green card específico para cada profissional que deseja exercer sua função no país norte-americano.

Com 50 vagas limitadas, os profissionais selecionados para participar precisam preencher um cadastro de interesse e passar por uma entrevista de qualificação

O objetivo do encontro sob a mediação de Roberto Spighel, presidente global do SG Global Group, com profissionais de diversas áreas atuantes no país de destino, é apresentar caminhos possíveis para a adesão de profissionais qualificados no mercado estadunidense.

Spighel, eleito um dos 25 TOP CEOs de agências de imigração pela UGlobal Magazine, irá apresentar características do mercado, formas de revalidação do diploma e principalmente as oportunidades atuais para a obtenção do Green Card para moradia e trabalho nos EUA. O evento gratuito, que será recheado de perguntas e network, tem duração de 2h15 e promete ser um sucesso de participação.

Roberto Spighel, presidente global do SG Global Group

Para se cadastrar, acesse o link: https://sgglobal.group/ontheroad/bsb?&co=AssessoriaSG&ca=evento-ontheroad-bsb

Serviço:

Endereço: B Hotel Brasília

SHN Q 5 BL J Lote L – Asa Norte, Brasília – DF – 70705-100

Data e horário: Dia 20 de outubro, das 19h30 às 21h45