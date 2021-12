Padre Marcelo Rossi lança livro sobre reflexões como fé e perdão

O Padre representa no livro as principais verdades cristãs narradas por quem as levou na prática e as comprovou

O Padre Marcelo Rossi está lançando novo livro, “Menos é Mais”, onde reúne reflexões sobre questões como fé, gratidão e perdão representando as principais verdades cristãs narradas por ele, e lançado pela Editora Planeta. O título da obra não podia ser mais emblemático, pois para o Padre, menos é realmente mais, já que Deus habita a simplicidade.

“Menos é Mais” é sequência natural de “Batismo de Fogo”, lançado no ano passado, no meio da pandemia e que representa a obra mais pessoal do Padre até então. O volume novo da obra do Padre é igualmente pessoal nos aforismos extraídos de suas missas e pregações, quando ele se encontra na pessoa de Cristo e traduz o próprio conhecimento e experiências para que a voz do Senhor alcance os fiéis.



“Menos é Mais” é sequência natural de “Batismo de Fogo”, lançado no ano passado, no meio da pandemia e que representa a obra mais pessoal do Padre até então

O Padre Marcelo Rossi entende, assim, que o que deposita em sua escrita e em suas palavras de fé o convertem tão somente em instrumento da voz divina. E que essa é a sua missão, confiada por Deus. Dessa forma, “Menos é Mais” pode ser lido a partir de qualquer página, pois em cada uma de suas 160 está contido um recado divino que se basta em si mesmo.

Na introdução à obra, ele resume: “Que estas reflexões lhe tragam as mesmas bênçãos que me trouxeram quando Deus as confiou a mim, e que cheguem como sussurro do Pai ao seu ouvido no momento em que você mais precisar”. Portanto, desde a primeira página, onde inicia a obra com a seguinte máxima: “Aquele que carrega o Pai no coração tem paz”, até a última, quando clama ao Arcanjo Gabriel a intervenção divina ao leitor, o Padre Marcelo o faz em nome e pelo Senhor, que é o verdadeiro protagonista de tudo o que ele realiza.

O Padre Marcelo Rossi entende, assim, que o que deposita em sua escrita e em suas palavras de fé o convertem tão somente em instrumento da voz divina

São 27 anos de sacerdócio, que totalizam quase 10 mil dias em que ele realiza em cada um desses missas, sermões, homílias, entrevistas e até mesmo conduz programas diários em rádios e na TV. Logo, sua mensagem está gravada no tempo com a sabedoria deste e a reafirmação dos gestos e atitudes que o Padre realiza em todas as missões que o sacerdócio lhe confia. Atualmente, o Padre possui um programa diário de rádio na Rede Capital da Fé intitulado “No Colo de Jesus e de Maria”. Apresenta ainda na TV Globo a “Santa Missa”, e, na Rede Vida, os programas “Batismo de Fogo”, “Missa do Santuário da Mãe de Deus”, “O Terço Bizantino” e “Quem Ama Canta”. Toda semana, celebra missas no Santuário Mãe de Deus, que construiu em São Paulo, onde vive.

São 27 anos de sacerdócio, que totalizam quase 10 mil dias em que ele realiza em cada um desses missas, sermões, homílias, entrevistas e até mesmo conduz programas diários em rádios e na TV

O novo livro do Padre pode ser adquirido nas melhores livrarias físicas e virtuais do Brasil.