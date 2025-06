PACCAR Parts anuncia novo Diretor Geral para o Brasil 

A PACCAR Parts, líder no segmento de peças e serviços de pós-venda para caminhões, carretas e ônibus, anuncia mudanças na liderança no Brasil. O executivo David Kuester assume o cargo de Diretor Geral da PACCAR Parts Brasil, com foco em impulsionar o crescimento das vendas de peças e operações da companhia no país. Kuester se reportará a Frank van den Dungen, Gerente Geral Assistente de Vendas e Operações da PACCAR Parts Europa.



David Kuester atua no Grupo PACCAR há 12 anos e, durante sua trajetória, ocupou posições de destaque na PACCAR Parts, como as áreas de marketing, atendimento ao cliente, vendas e operações. Seu cargo mais recente foi como Gerente do Centro de Distribuição de Peças da PACCAR Parts de Lancaster, nos Estados Unidos. Kuester é formado pela Marquette University (B.A. – Ciência Política) e pós-graduado na University of Illinois Urbana Champaign.



“Assumo esta posição com o grande desafio de manter o ritmo de crescimento da PACCAR Parts no Brasil. A empresa se consolidou no mercado e tem grande potencial para ampliar sua participação no aftermarket da linha pesada. Quero trazer toda a expertise do Grupo PACCAR, referência mundial na produção de caminhões, para o território brasileiro e tenho certeza que teremos muito sucesso em nossas operações”, ressalta o executivo.