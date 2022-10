Overcome, marca de streetwear nacional, lança seu primeiro tênis com tecnologia exclusiva

Evento foi realizado no segundo maior stand do evento de sneakerheads do Brasil



A Overcome, marca de streetwear nacional, realizou no último domingo, 23 de novembro, o lançamento do seu primeiro sneaker. A marca, que tem como foco o público jovem, participou do maior evento de sneakerheads (amantes de tênis estilosos) do Brasil, a Sold Out, para lançar a novidade.

Com um dos maiores stands do evento, o espaço tinha como intuito além de promover o lançamento, contar a história da marca e seu percurso desde que foi fundada e realizar ações interativas com o público, como atividade em máquinas de brindes.

Evento reuniu cerca de 5 mil fãs de sneakers em SP

Com proposta que visa trazer maior exclusividade ao produto, o tênis foi disponibilizado em uma caixa de vidro, onde os visitantes do evento podiam tocar e conhecer o novo produto. A Overcome realizou também experiência exclusiva de compra para esse lançamento, o consumidor que quisesse adquirir a peça, realizaria sua compra através de tablets no stand e receberia o produto no endereço cadastrado no mesmo dia.

O tênis já está disponível no e-commerce e pontos de venda selecionados da marca. Para conferir o lançamento, acesse site https://www.overcome.com.br/ ou acompanhe através das mídias sociais.