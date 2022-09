Os 55 anos da Warner Chappell Music e a comemoração que parou o Rio de Janeiro na última terça-feira, dia 13

Marcel Klemm, diretor geral da editora, foi o anfitrião da noite que reunião gigantes da música de todo o país

No último dia 13, a Warner Chappell Music celebrou seus 55 anos de história em grande estilo, no Rio de Janeiro. A data foi um marco para a história da editora, que reuniu diversos talentos do seu casting, como Zé Ricardo, Carlinhos Brown, Gaby Amarantos, Simoninha, Hyldon, Marvvila, entre outros.



A celebração reuniu cerca de mil convidados dentre artistas, compositores, personalidades e profissionais da indústria musica (Crédito das fotos: Ari Kaye)

O Diretor Geral da Warner Chappell Music no Brasil, Marcel Klemm, anfitrião da festa, comenta que a data foi planejada e pensada em detalhes para contar a história destes 55 anos. “É uma alegria imensa poder celebrar e fazer parte desse momento especial ao lado dos nossos compositores e compositoras”, afirma o executivo.

A celebração reuniu cerca de mil convidados dentre artistas, compositores, personalidades e profissionais da indústria musical. “ficamos muito felizes com a presença de tantos nomes que fazem parte da nossa história, mesmo os mais recentes, e que reservaram um tempinho para vir nos prestigiar de alguma forma. São 55 anos de muitas conquistas e de muito aprendizado também. Isso tudo só é possível porque acreditamos na qualidade dos nossos compositores”, comenta Klemm.



A data foi um marco para a história da editora (Crédito das fotos: Ari Kaye)

Nos últimos dois anos, a Warner Chappell Music obteve um grande crescimento trazendo novos talentos para o seu casting e ampliando seu campo de atuação. Referência mundial há mais de 200 anos, a empresa dispõe de mais de 50 escritórios em diversos países, todos trabalhando em prol dos compositores ao redor do mundo.