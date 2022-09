Os 200 anos da Independência do Brasil tem museu e minissérie patrocinados pelo Banco Safra

O Safra e outros 27 patrocinadores participaram desde o início do projeto de restauro, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga

A relação do Banco Safra com o patrimônio histórico e cultural do Brasil mais uma vez se reforça com as comemorações dos 200 anos da Independência. O banco e outros 27 patrocinadores participaram desde o início do projeto de restauro, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga, e também é patrocinador de “Independências”, minissérie que estreou na TV Cultura no Dia da Independência.

Projeto de restauro, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga tem valor global estimado de R$ 211 milhões

O Banco Safra possui mais de 180 anos de fundação e sempre entendeu que a preservação da cultura, das artes e da própria história é a melhor forma de garantir esses patrimônios às futuras gerações. São legados que se transferem.

O Novo Museu do Ipiranga, por exemplo, cuja área foi duplicada, com toda infraestrutura e segurança, será colocado à disposição de todas as pessoas a partir desta quinta-feira, 8, em visitas que devem ser agendadas pela internet.

O Novo Museu do Ipiranga

O projeto de restauro, ampliação e modernização tem valor global estimado de R$ 211 milhões e teve o Safra como um dos patrocinadores. Já a minissérie “Independências” já está em exibição, com início, após o Jornal da Cultura.

Imagem da construção do Museu do Ipiranga 3 anos após o início das obras [Foto Domínio Público_Wikipedia]

A minissérie é uma megaprodução de 16 episódios, com exibição de um por semana. A obra terá no elenco Antônio Fagundes (vivendo Dom João 6º) e Daniel de Oliveira, que interpreta D. Pedro I. A série foi criada por Luís Alberto de Abreu e dirigida por Luiz Fernando Carvalho, mesma dupla responsável por sucessos como “Hoje é dia de Maria”, “Capitu” e “A Pedra do Reino”, que foram grandes sucessos da TV brasileira.

“Sempre acreditei na função das TVs abertas, especialmente a Tv Cultura, que são concessões públicas, veículos fundamentais e de imensa responsabilidade, capazes de abraçar uma missão maior, que é a de não se restringirem simplesmente a seduzir telespectadores, mas, sim, caminhando de mãos dadas com educação, contribuírem na formação dos cidadãos”, conta o diretor Luiz Fernando Carvalho.

Minissérie Independências é uma megaprodução de 16 episódios, com exibição de um por semana na TV Cultura

A partir de fatos reais e históricos, irá mostrar os anos que antecederam a Independência, desde a Convenção de Viena, em 1815, à afirmação do Brasil como Império e o nascimento de Pedro II, herdeiro do trono brasileiro, em 1825. Todos esses aspectos serão retratados em filmagens a partir de vários núcleos cênicos, no Brasil e no exterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista ao trailer da minissérie