Oprah Winfrey desembarca no Brasil: um marco para empreendedores e líderes

Em uma iniciativa pioneira, o Grupo Bandeirantes anuncia uma parceria de mídia com a primeira edição do Legends in Town no Brasil, um evento que promete marcar a história do empreendedorismo, filantropia, liderança feminina e entretenimento no país. Idealizado pela XP e pela Alvarez & Marsal, o encontro visa ser uma plataforma de troca de experiências entre figuras proeminentes dos negócios, da política, do entretenimento e do esporte.

A jornada de Oprah e de líderes brasileiros no Legends in Town promete transformar visões sobre sucesso e bem-estar

Neste cenário de enriquecimento coletivo, a presença confirmada de Oprah Winfrey, empresária e estrela da televisão americana, eleva o evento a outro patamar. Conhecida por sua trajetória inspiradora de sucesso e filantropia, Oprah pisará em solo brasileiro para compartilhar, no dia 10 de abril no Golden Hall do WTC São Paulo, insights sobre uma vida saudável e feliz, marcando sua primeira participação no país como palestrante.

Oprah Winfrey encabeça evento inédito no Brasil

A programação do Legends in Town começa cedo, às 9h25, com um painel mediado por Rodolfo Schneider, diretor geral de Conteúdo do Grupo Bandeirantes. Este momento reunirá personalidades como Ana Paula Padrão, jornalista e empresária; Ana Luiza McLaren, empreendedora à frente do Enjoei; Elie Horn, fundador da Cyrela; Luana Ozemela, voz ativa em impacto social no iFood; Marcelo Gomes, liderança na Alvarez & Marsal Brasil; e Fernando Ferreira, estrategista-chefe na XP Investimentos.

Este evento não apenas celebra a união de mentes brilhantes em torno de temas vitais para o desenvolvimento pessoal e profissional, mas também se alinha perfeitamente com os valores de clareza, educação, simplicidade e cultura que norteiam iniciativas de vanguarda no país. O Legends in Town, com o apoio do Grupo Bandeirantes, promete ser um marco para todos os presentes, oferecendo uma oportunidade única de aprender com as experiências e visões de Oprah Winfrey e de outros líderes influentes do Brasil.

A expectativa é que este evento inspire a atual e as futuras gerações a buscarem não só o sucesso em suas carreiras mas também um equilíbrio saudável e feliz em suas vidas, reforçando a importância da liderança feminina, do empreendedorismo inovador e da filantropia ativa. Com Legends in Town, o Brasil se coloca no mapa global como um espaço de diálogo construtivo e transformador, pronto para acolher líderes e visionários de todo o mundo.

Às 11h, Oprah sobe ao palco para ser entrevistada pela atriz Taís Araújo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial https://legendsintown.com.br/

Os encontros serão exibidos ao longo da programação da Band, da rádio BandNews FM e da BandNews TV.