Oportunidade: Nubank está com as inscrições para seu primeiro Programa de Estágio abertas

Se você está em busca de oportunidades em um estágio e novos desafios, o Nubank está com as inscrições abertas para o seu primeiro Programa de Estágio. A iniciativa oferece mais de 70 vagas para diferentes áreas com foco na aceleração e na preparação de estudantes universitários para o mercado de trabalho, independentemente do curso de formação.



Phil Haynes, VP de Aquisição de Talentos no Nubank

As inscrições vão até o dia 28 de setembro.

Entre os benefícios estão o Nu Way of Working, modelo de trabalho híbrido da companhia que irá se adaptar para candidatos que vivem fora de São Paulo de maneira 100% remota, um programa de mentoria interno, bolsa auxílio, além de planos de saúde e odontológico. Os selecionados também terão acesso ao NuLanguage, programa gratuito de incentivo à língua inglesa.

As vagas serão direcionadas aos estudantes com conclusão de curso prevista entre dezembro de 2023 até julho de 2024 e que tenham interesse em atuar em áreas técnicas do Nubank, entre elas: Engenharia de Software, Produto, Design, Análise de Negócios, Finanças, Risco e Compliance.

Iniciativa oferece mais de 70 vagas para diferentes áreas

“A ideia é que o programa possibilite a construção de uma comunidade de jovens em formação dentro do Nubank rumo ao próximo passo na vida profissional. Por isso, estamos aceitando estudantes de qualquer área de ensino e de todos os lugares do Brasil com um único propósito: vontade de se desenvolver profissionalmente”, conta Phil Haynes, VP de Aquisição de Talentos no Nubank.

O programa de formação de carreira tem a finalidade de estimular o senso de pertencimento aos jovens talentos na empresa e também capacitá-los em um ambiente profissional dinâmico.

“Fazer um programa de estágio nos possibilitará fazer parte do ciclo de formação dessas pessoas, promovendo não só as capacidades técnicas, mas também conhecimentos importantes para o mercado de trabalho, com equilíbrio entre habilidades técnicas e comportamentais”, afirma Haynes.

As pessoas aprovadas começarão sua jornada no Nubank em Janeiro de 2023. Mais informações sobre as inscrições do programa estarão disponíveis no site https://sou.nu/estagio-2023 a partir desta segunda. O banco digital também promoverá uma sessão ao vivo via Zoom para os interessados tirarem dúvidas no dia 27 de setembro, 19h (horário de Brasília), neste link https://nubank.zoom.us/webinar/register/1916632561562/WN_Kh9B_BFwQjO8nA2f88P6lg