Oportunidade: Jovens brasileiros selecionados para intercâmbio pedagógico na Europa 

Iniciativa inédita faz parte do programa “Jovem Embaixador Demà”, e vai proporcionar a 12 jovens aprendizes do estado de Goiás uma experiência de conhecimento em solo europeu

A jovem Brunna Gomes do Vale foi uma das selecionadas para realizar o sonho de fazer um intercâmbio na Europa. “Custei a acreditar. Parece que estou vivendo um sonho! Estamos às vésperas do embarque e com uma expectativa muito grande para a viagem, porque sei que será uma oportunidade única em minha vida”, conta.

A jovem Brunna Gomes do Vale vive a expectativa de realizar o sonho de fazer intercâmbio pedagógico na Europa

A história de Bruna se confunde com a de outros 11 jovens selecionados para uma jornada intelectual que começa no próximo dia 11 de novembro, rumo à Europa. A experiência é promovida pelo Programa “Jovem Embaixador Demà”, da Demà Jovem by Renapsi (Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração), entidade não governamental voltada à capacitação tecnológica de jovens aprendizes.

O programa “Jovem Embaixador Demà” trabalha com ações de socioaprendizagem e tem parceria com empresas públicas e privadas, além de órgãos públicos, contribuindo para que mais de 25 mil jovens dêem o primeiro passo na vida profissional.

Esta é a primeira edição do intercâmbio promovido pelo Programa e para definir os nomes que terão seus passaportes carimbados, a entidade realizou uma seleção rigorosa a partir das quase duas mil inscrições realizadas.

Programa contribui para que jovens dêem o primeiro passo na vida profissional

“Os aprendizes tiveram que preencher uma série de requisitos, como ser aluno da rede pública, apresentar bom desempenho escolar, ter pouca ou nenhuma experiência no exterior e pertencer à camada socioeconômica menos favorecida. Quando chegamos aos 100 selecionados, recebemos uma avaliação individualizada feita pelos mentores que acompanham estes jovens em suas carreiras. Após esta análise, eles passaram por um teste de redação e depois de uma nova seleção, chegamos aos 12 escolhidos para realizarem este sonho” explica o CEO da Renapsi, Juan Carlos Moreno.

Os 12 selecionados são; Allana Vitória Ferreira dos Santos; Beatriz Martins Leite de Souza; Brunna Gomes do Vale; Elisa Rosa Felício Soares; Giovanna José da Silva; Guilherme Henrique Guimarães de Oliveira; João Victor Gonçalves Matos; Lara Luana Santos Szalek; Lara Mielli Martins; Luana Pereira Nunes; Maria Eduarda Gomes Rebouças e Vanessa Lima Costa.

Ainda de acordo com o executivo, os estudantes selecionados terão a oportunidade de expandir seus horizontes e conhecer outras culturas e realidades, trocando experiências com jovens de outros países e mostrando ao mundo o papel transformador da juventude para a sociedade. Mas antes de fazer as malas, é preciso preparação.

“Nas últimas semanas, os jovens participaram de diversas atividades, como visita ao Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás, aulas semanais de espanhol para chegarem conhecendo um pouco melhor o idioma local”.

CEO da Renapsi, Juan Carlos Moreno

Iniciativa de impacto social

Inédita, a iniciativa faz parte de uma estratégia de transformação social, desenvolvida em parceria com a União Europeia para transformar a vida de jovens de todo o Brasil, por meio de oportunidades, educação, inovação e tecnologia.

Na viagem, os estudantes terão momentos de cultura e tudo está sendo cuidadosamente preparado pela organização do Programa, que oferece desde vestimentas específicas para o clima europeu, material de apoio e acompanhamento full time de tutores especializados em viagens com jovens e adolescentes.

Na programação, estão previstos passeios históricos e culturais, visita à Exposição Smart City, encontro no Parlamento Europeu em Bruxelas, visita à Fundação da Juventude em Lisboa e intercâmbio cultural com jovens da Cataluña.

12 jovens goianos do programa “Jovem Embaixador Demà”, embarcam em direção à Europa

“Queremos empoderar os nossos jovens de hoje para construir um amanhã de múltiplas oportunidades iguais para todos. Por isso, precisamos de ações efetivas para expandir o conhecimento e nada melhor do que um intercâmbio para que eles troquem experiências enriquecedoras além das fronteiras. Nosso objetivo é que o mundo olhe para os jovens como verdadeiros agentes de transformação social”, conclui Juan.