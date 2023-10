OMS Alerta: Metade da População Mundial Pode Ser Míope até 2050

Diante dessas projeções, uma inovação em lentes que “controlam” o problema podem ser a solução para a patologia

A miopia tem se expandido rapidamente, especialmente em países desenvolvidos, e um público que tem sido particularmente atingido é o infantil. Esse fenômeno é descrito como uma “epidemia silenciosa”, que está ganhando terreno silenciosamente. Diante desse cenário preocupante, fabricantes de lentes oftálmicas estão investindo em tecnologias corretivas inovadoras, que têm como objetivo retardar a progressão da miopia, principalmente em crianças.

Fabricantes de lentes investem na produção de tecnologias corretivas para combater a miopia, especialmente em crianças

Conversamos com a oftalmologista Carolina Paes, especializada em estrabismo e oftalmopediatria, que destaca a importância dessas novas lentes. Segundo ela, o uso excessivo de telas e a redução da exposição ao ar livre têm contribuído para que crianças desenvolvam miopia cada vez mais cedo. Uma vez míopes, a tendência é que o grau da miopia aumente a cada ano, tornando esse problema ainda mais complexo.

A oftalmologista Carolina Paes, especializada em estrabismo e oftalmopediatria

As lentes oftálmicas especiais utilizam o que é chamado de tecnologia de desfoque periférico (DIMS). Essa tecnologia não apenas corrige a miopia, mas também ajuda a controlar a progressão do problema, diminuindo o alongamento do globo ocular.

A Rodenstock, líder global em tecnologia óptica, apresentou recentemente suas lentes MyCon (Myopia Control)

A Rodenstock, líder global em tecnologia óptica, apresentou recentemente suas lentes MyCon (Myopia Control), que representam uma esperança no controle da progressão da miopia em crianças e jovens. Desenvolvidas a partir de um estudo clínico independente, essas lentes conseguiram retardar a progressão da miopia em até 50%, em comparação com as lentes monofocais tradicionais.

Além disso, as zonas de progressão laterais nas lentes MyCon são uma característica diferenciada, que difundem a luz de modo a atingir a periferia na frente da retina, contribuindo para retardar o crescimento do comprimento dos olhos.

Essas lentes são indicadas para crianças de 6 a 14 anos e representam um avanço significativo no tratamento da miopia, já que proporcionam correção e tratamento em um único produto.

A miopia é considerada uma “epidemia silenciosa” pela OMS, e é crucial tomar medidas para combater seu avanço, pois pode levar a sérios problemas de saúde ocular no longo prazo. Por isso, as inovações como as lentes MyCon da Rodenstock oferecem esperança no controle da miopia, especialmente em crianças. É um avanço que pode ter um impacto significativo na qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo.