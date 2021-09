Estudantes de Maringá conquistam medalha de prata na Olimpíada Nacional de História do Brasil

Cerimônia de premiação aconteceu no último domingo, pelo YouTube, e premiou 90 grupos, de todo o Brasil

Neste último domingo, 12 de setembro, aconteceu a cerimônia de premiação da 13ª Olimpíada Nacional de História do Brasil (UNICAMP). O evento foi transmitido pelo canal do YouTube em virtude da pandemia e premiou os 90 grupos finalistas com medalhas de ouro, prata e bronze.

A equipe de alunas do Colégio Marista Maringá: Bianca Santoni, Mariana Moura e Bianca Nariai, com orientação do professor de História, Elton Silva, foi uma das ganhadoras entre os medalhistas. Elas conquistaram a medalha de prata, superando 9,3 mil equipes participantes de todo o Brasil. No Paraná, apenas cinco grupos conquistaram medalhas. Ao todo, as estudantes participaram de seis fases online, com perguntas de múltipla escolha e tarefas temáticas.

De acordo com Elton Silva, professor de História do Colégio Marista de Maringá, a conquista da medalha de prata é motivo de grande orgulho para toda a instituição. “As provas foram bastante desafiadoras e exigiram muita dedicação e empenho das alunas, além dos desafios da pandemia pela qual passamos. Conquistar a prata mostra que toda a garra valeu a pena e que o conhecimento adquirido é com certeza o maior prêmio de todos”, conclui.