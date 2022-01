Obras de Van Gogh e Monet estampam nova coleção de chás da Tea Shop

Telas consagradas dos artistas ilustram a nova coleção da Tea Shop em parceria com a inglesa National Gallery

A Tea Shop, marca europeia de chás gourmet, está lançando uma coleção de acessórios estampada com obras icônicas de Van Gogh e Monet em parceria com a National Gallery.

Com mugs (canecas), latas com capacidade para armazenar 100 gramas de chá e kits com mug e lata, a linha exclusiva inaugura a parceria entre a Tea Shop, maior e mais especializada rede de chás do país com 39 lojas, e a National Gallery, maior pinacoteca do Reino Unido com mais de 2 mil obras.

“A hora do chá sempre esteve associada a um momento de contemplação e reconexão. A proposta é ir além e proporcionar o contato do apaixonado pela bebida com a arte e a beleza”, explica o CEO da Tea Shop e tea sommelier Michel Bitencourt.





As obras do holandês Vincent Van Gogh selecionadas para estampar a coleção são Girassóis, Campo de trigo com ciprestes e Grama alta com borboletas. Do impressionista francês Claude Monet foram escolhidas as telas A lagoa de lírios d’água, Irises e Banhistas na Grenouillière.

Os itens da coleção National Gallery estão disponíveis nas 39 lojas espalhadas pelo Brasil e no site: https://www.teashop.com.br/.