O que faz um líder ser inesquecível? Brian Tracy revela os 5 pilares da liderança eficaz

A liderança tornou-se uma das habilidades mais cruciais no ambiente corporativo atual, onde a constante transformação exige adaptação e visão estratégica. No entanto, ocupar um cargo de chefia não é o suficiente. Segundo Brian Tracy, ser um líder de verdade significa provocar um impacto positivo e duradouro.

No livro Liderança, lançado pela Editora Hábito, o autor aprofunda os fundamentos de uma gestão sólida e explica como determinadas qualidades moldam o futuro de equipes e organizações.

Para o consultor — que atuou como mentor em empresas como Coca-Cola, Toyota e Nissan — a verdadeira liderança vai muito além de delegar funções. “Liderar é inspirar confiança, motivar equipes e conduzir com propósito”, afirma. O líder é aquele que serve de exemplo, une os colaboradores e projeta uma visão clara para o futuro. Mais do que nunca, integridade e compromisso tornaram-se indispensáveis, pois suas atitudes estão constantemente sob observação.

Na obra, Tracy enumera cinco características indispensáveis para quem deseja liderar com excelência.

Brian Tracy, referência global em liderança, compartilha os princípios que moldam líderes de alto impacto

Confira:

Integridade – Honestidade e cumprimento da palavra são indispensáveis. Um líder íntegro constrói confiança, que é a base para todas as outras virtudes. Capacidade de inspirar e motivar – Mais do que dirigir, um líder eficaz sabe extrair o melhor de sua equipe. Para isso, oferece desafios, reconhece esforços e mantém a comunicação aberta. Habilidade de ouvir – Ouvir com atenção e buscar compreender o que está além das palavras é um traço fundamental. A escuta ativa fortalece vínculos e amplia a eficácia da liderança. Visão e senso de missão – Ter uma visão clara e inspiradora é essencial para engajar o time e direcionar esforços para objetivos coletivos e maiores. Automotivação e disciplina – Líderes bem-sucedidos são movidos por metas desafiadoras e têm a disciplina necessária para alcançá-las, mesmo diante de obstáculos.

Ficha técnica

Título: Liderança

Autor: Brian Tracy

Editora: Editora Hábito

ISBN: 978-65-84795-45-7

e-ISBN: 978-65-84795-46-4

Formato: 14 x 21 cm

Páginas: 176

Preço: R$ 39,90 (e-Book) | R$ 52,90 (Físico)

Onde encontrar: Amazon e Editora Hábito