O mercado de academias de ginásticas, pós-pandemia, no Brasil é debatido no maior evento fitness da América Latina

O CEO Pedro Kauffman discute o tema na IHRSA, de volta em formato presencial

A edição de 2022 da International Health Racquet & Sportsclub Association (IHRSA) traz o Especial Condomínios e Hotéis e vai debater os efeitos no mercado fitness, após o recrudescimento dos efeitos da pandemia da Covid.

Em 19 de agosto, a IHRSA Fitness Brasil está de volta em formato presencial, na Plenária 4 do Transamérica Expo Center, em São Paulo, e promete movimentar o mercado. Evento é considerado pelo mercado como o maior evento fitness da América Latina. Nesta edição o balizador do evento será sobre a importância dos condomínios e hotéis ofertarem espaços para as pessoas manterem a prática de atividade física.

IHRSA Fitness Brasil volta a ser presencial em 2022

O CEO da Fit Anywhere, Pedro Kauffman, ao lado de Ricardo Roman (Presidente da ABIH-SP) e de André Passoni (consultor de academias), participam da Mesa Redonda que discutirá a relevância de se ofertar espaços como academia para o morador e hóspede como parte da rotina de cuidados.

“A expectativa é grande, principalmente pela volta do modelo presencial. Poder participar falando sobre nossa trajetória no segmento condominial, que nos fez a maior rede de academia virtual sem termos uma própria sequer, é uma grande honra”, diz Kauffman.

IHRSA Fitness Brasil, maior evento do gênero da América Latina

O CEO da Fit Anywhere ainda comenta que o momento é extremamente oportuno já que os profissionais de educação física têm outra visão sobre os treinos on-line. “Queremos somar, aprender e dividir sobre nossa experiência de quase 7 anos”, contextualiza.

Kauffman ressalta que a IHRSA Fitness Brasil tem um papel importantíssimo para o ecossistema wellness.

A Mesa Redonda com a participação do CEO da Fit Anywhere começará às 10 horas.

Contudo, a feira IHRSA Fitness Brasil com cursos, conferências e workshops para você se atualizar profissionalmente com os melhores palestrantes e professores do mercado acontecerá entre 17 e 20 de agosto.

Pedro Kauffman – CEO da Fit Anywhere – Crédito – Amanda Ocanha

Na visão dos organizadores da IHRSA Fitness Brasil, os últimos dois anos impactaram comportamentos no mundo todo, fazendo as pessoas procurarem maneiras de manter a saúde física e mental, o que inclui a prática de atividade física. Prédios e condomínios, espaços fitness e centros de lazer ganharam atenção especial e novos usuários. E o movimento não para de crescer. Questões, como: “É possível tornar esses locais atrativos e seguros? Quais equipamentos oferecem melhor custo-benefício? Que tipos de atividades são adequadas aos espaços?” serão debatidas no Especial Condomínios e Hotéis da IHRSA Fitness Brasil 2022.