O megafestival Rock in Rio tem novos nomes da cena musical “apadrinhados” em parceria inédita entre o banco Itaú e o aplicativo TikTok

A Arena Itaú apresenta “O palco é todo seu” com programação diversificada, com curadoria do TikTok, e conta com artistas que fazem sucesso na plataforma, como João Gomes, Pedro Sampaio e Baco Exu do Blues

O Itaú Unibanco, patrocinador master do Rock in Rio, inova ao realizar uma parceria inédita com o TikTok. Fruto dessa união, “O palco é todo seu” apresenta artistas emergentes que se destacam na plataforma e na cena musical brasileira. Eles terão a oportunidade de se apresentar na Arena Itaú durante os intervalos dos shows dos palcos Mundo e Sunset.

Baco Exu do Blues tem presença confirmada na Arena Itaú

Além disso, a partir do dia 22 de agosto, o público terá a possibilidade de participar de uma votação no perfil oficial do @itau no TikTok para escolher as músicas que irão compor o repertório dos artistas. As mais votadas serão apresentadas ao vivo e em lives todos os dias no perfil.

A escolha dessa programação é resultado de uma curadoria feita pelo TikTok, que selecionou artistas que nasceram ou se popularizaram na plataforma digital. Os primeiros nomes confirmados para se apresentar na Arena Itaú são João Gomes, Baco Exu do Blues, Pedro Sampaio, Fresno, Lagum, Ananda, Mc Dricka, Karen Jonz e Terno Rei, trazendo uma diversidade de gêneros musicais que vai do rock alternativo ao funk, passando pelo reggae e pop.

Fresno também se apresentará no “O palco é todo seu”, parceria entre Itaú e TikTok

Os shows acontecem todos os dias de festival, entre 15h e 00h10, durante o intervalo das atrações do palco principal, sendo transmitidos simultaneamente no perfil do @itau. Em 30 de agosto, novas atrações serão anunciadas para performar na Arena Itaú.

Diretor de marketing do Itaú, Eduardo Tracanella

Segundo o diretor de marketing do Itaú, Eduardo Tracanella, a parceria com o TikTok materializa o posicionamento do banco de dar protagonismo para as pessoas a partir de um processo de escuta ativa, expresso na assinatura #FeitoComVocê. “O TikTok é uma plataforma de entretenimento movida pela comunidade, em que todo mundo cria conteúdos como forma de expressão, principalmente por meio da música. É onde o público jovem se reconhece. Com essa colaboração, estamos convidando as pessoas a participar ativamente do Rock in Rio, e as colocando no centro do palco”, ressalta.

Gabriel Simas, Líder de Marketing de Música do TikTok

Para o TikTok, a presença na Arena Itaú é um momento importante da atuação da plataforma no Brasil. “Música é um pilar de prioridade para o TikTok e queremos representar nossa comunidade criativa dentro do festival. A Arena Itaú é um palco plural: temos artistas com meses de carreira e outros com décadas. Cantores e bandas com músicas em primeiro lugar nas paradas e outros que ainda estão lançando seus trabalhos. Assim como o TikTok, o espaço e a oportunidade de criar é de todos”, afirma Gabriel Simas, Líder de Marketing de Música do TikTok na América Latina.