“O grande aliado na vida do ser humano chama-se conhecimento”, enfatiza Justus em podcast

Em conversa com a filha e influencer, Fabiana Justus, o empresário destacou que o conhecimento é essencial para relacionamentos



Em uma conversa descontraída com a filha, divulgada nesta semana, o empresário, Roberto Justus, destacou que o conhecimento é o grande aliado na vida humana. Para ele, é essencial que os casais consigam manter mais do que a paixão viva. É preciso também ter bons assuntos dentro de casa.

Justus considera que o conhecimento é a chave para que os casais possam se relacionar de maneira admirável (Foto: Reprodução/Youtube)

Orgulhoso do atual relacionamento, com Ana Paula Siebert, Justus destacou que apesar de ter trinta anos a mais do que ela, os dois conseguem manter bons assuntos. Pois, ela é “antenada” à tudo que acontece mundo à fora. Ele e a loira são casados há nove anos e meio.

Ele destacou ainda que o repertório é essencial para que a admiração exista no relacionamento. O empresário enfatizo que o uso da tecnologia deve ser usado como expansão do conhecimento de mundo.

Diálogo e cumplicidade foram temas-chave na conversa com a filha, Fabiana Justus (Foto: Reprodução/Youtube)

“Na vida a dois, ela (Ana Paula) pode trazer coisas diferentes. Não precisa ser expert em business, eu fiz uma carreira de trabalho eu sou conselheiro das minhas empresas que ela não saberia fazer isso. Mas, tem outros aspectos de business que são que são muito bons e que tem faro de negócios”, salientou.

Roberto Justus é casado com Ana Paula Siebert há nove anos e meio (Foto: Reprodução/Youtube)

Justus afirmou ainda que o diálogo no relacionamento diante de diferentes assuntos é primordial. Pois, além de compartilhar dúvidas, cria-se uma relação cumplicidade e harmoniosa.