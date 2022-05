O futuro do trabalho será debatido no Congresso Pensar Brasil, com apresentação de propostas dos pré-candidatos à Presidência da República

O evento será realizado nos dias 12 e 13 de maio, no Rio de Janeiro, quando os pré-candidatos apresentarão suas propostas

Entre os dias 12 e 13 de maio, o Museu do Amanhã, localizado no Rio de Janeiro (RJ), sediará o evento “PENSAR BRASIL – Diálogos sobre trabalho, desenvolvimento e futuro”. O congresso irá reunir pré-candidatos à Presidência da República, os quais terão espaço para apresentar suas propostas sobre o futuro do trabalho e desenvolvimento do país.



O encontro será realizado pelo Sindjus-DF, em parceria com o Sindilegis, a Federação dos Comerciários de São Paulo (Fecomerciários) e a Fercomércio RJ, e pretende debater temas voltados à classe trabalhadora, buscando construir soluções por meio da sistematização de propostas. Além das entidades realizadoras, diversas outras entidades também apoiam o congresso, bem como parlamentares, acadêmicos e autoridades públicas.

Deputado Israel Batista



O coordenador-geral do Sindjus-DF, Costa Neto, explica que em um ano eleitoral, quando as entidades têm buscado consolidar pautas importantes para os servidores públicos e trabalhadores brasileiros, o Pensar Brasil terá um caráter propositivo para consolidar saídas que atendam às necessidades da sociedade e da economia nacional.



“Pautas importantes, como a recomposição salarial dos servidores, estarão entre os motes que serão debatidos durante o evento. Mas também aproveitaremos o contato com os pré-candidatos para entender as principais propostas deles para a classe trabalhadora, para a saúde, educação, meio ambiente, segurança, incentivo à ciência e muito mais”, pontuou Costa Neto.

Empresário e ex-técnico da seleção brasileira de voleibol, Bernardinho



Além dos pré-candidatos à presidência, o Pensar Brasil ainda vai oferecer palestras com especialistas que irão analisar o atual cenário nacional e as demandas criadas pelas novas tecnologias, as mudanças do perfil da população e, ainda, pela perspectiva de mobilidade e flexibilidade. Entre os painelistas confirmados para o congresso estão o empresário e ex-técnico da seleção brasileira de voleibol, Bernardinho, o deputado federal Israel Batista e a jurista Gabriela Delgado.

Coordenador-geral do Sindjus-DF, Costa Neto

Como participar?

A participação presencial no evento será limitada. Todavia, os interessados poderão acompanhar em tempo real por meio de transmissão on-line.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em www.pensarbrasil.com.br.

Serviço

Congresso PENSAR BRASIL

Data: 12 e 13 de maio/2022

Local: Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro-RJ

Inscrições gratuitas: www.pensarbrasil.com.br