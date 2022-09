O famoso Cirque du Soleil retorna ao Brasil e a Melitta é o café oficial do evento

A marca está presente na turnê do espetáculo Bazzar, que estreia neste 8 de setembro, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, em dezembro

O aclamado Cirque du Soleil tem a Melitta como o café oficial do espetáculo circense e leva ao público a experiência de um café fresquinho para sentir ainda mais a magia do circo.



A Melitta mais uma vez está no espetáculo do Cirque du Soleil no Brasil

Durante o evento, a Melitta recepciona os espectadores com ativações dentro das tendas durante toda a temporada do espetáculo no Brasil, que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro, de setembro a dezembro de 2022.

A marca terá presença no evento com estandes temáticos

A marca terá presença no evento com estandes temáticos, para oferecer ao público uma variedade de deliciosos cafés. O grande destaque do evento será a linha de cafés especiais Amalie, feitos com grãos cultivados apenas por mulheres, com o objetivo de valorizar a cadeia de produção do café feita por elas, e que traz o primeiro nome da fundadora da marca.



A superprodução Bazzar ficará em São Paulo de 08 de setembro a 27 de novembro, no Parque Villa Lobos

Quem passar pelo estande antes e durante o intervalo da atração, poderá degustá-lo gratuitamente. Além do café Amalie, haverá degustação dos cafés Melitta Tradicional e Sabor da Fazenda. O local contará também com cardápio de venda de deliciosas bebidas quentes e geladas, como Machiatto, Mocha, Cappuccino, Paçoquinha, Brigadeiro e Frappuccino.

No Rio de Janeiro o espetáculo acontece de 08 a 31 de dezembro, no estacionamento do Riocentro

A superprodução Bazzar ficará em São Paulo de 08 de setembro a 27 de novembro, no Parque Villa Lobos, e depois estará no Rio de Janeiro, de 08 a 31 de dezembro, no estacionamento do Riocentro.

Serviço

Temporada São Paulo

Local: Parque Villa Lobos – Av. Queiroz Filho, 1.315 — Vila Leopoldina — São Paulo (SP)

Data: de 08 de setembro a 27 de novembro de 2022

Temporada Rio de Janeiro

Local: Estacionamento do Riocentro — Av. Olof Palme s/n Portão G — Barra da Tijuca — Rio de Janeiro (RJ)

Data: de 08 de dezembro a 30 de dezembro de 2022