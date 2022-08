O estagiário mais querido do Brasil tem contrato renovado com a Kitano

Rodrigo Hilbert é a estrela da nova campanha da marca “Tempero Não é Tudo Igual”

O ator e apresentador Rodrigo Hilbert está de volta à campanha da Kitano para mostrar que tempero não é tudo igual. A marca da General Mills e líder nacional em temperos naturais, renovou o contrato com Rodrigo e após um ano de muito aprendizado sobre a naturalidade e origem de ervas e especiarias, o ator retorna para um novo desafio.

Criada pela agência Mestiça, a ação reforça a naturalidade e qualidade das ervas e especiarias da Kitano, valores que tornam os temperos da marca diferentes de qualquer outro e dá ao consumidor aquilo que ele quer e precisa para criar receitas saborosas e únicas.

Rodrigo Hilbert renova contrato e volta a ser a estrela da Kitano

“Tempero é uma coisa bastante importante na minha vida, seja na televisão, na família, na comida… Tempero traz memória… Da mesma forma que transforma uma receita pode colocar tudo a perder. Por isso, é tão importante conhecer muito bem para poder usar da melhor forma possível. E na cozinha, apesar das muitas técnicas e teorias, a melhor forma de saber se uma coisa dá certo ou não é testando. Sem medo. E claro, sempre com ingredientes de qualidade. Para mim é inimaginável uma comida sem tempero!”, conta Rodrigo.

Rodrigo está ainda mais conectado com a essência dos ingredientes

Agora, Rodrigo está ainda mais conectado com a essência dos ingredientes e vai explorar a riqueza de cores, aromas marcantes e sabores potentes que as ervas e especiarias conferem às suas receitas, mostrando que tempero, de fato, não é tudo igual, que cada pessoa tem o seu e, muitas vezes, guarda a sete chaves. Como as ervas e especiarias Kitano possibilitam a criação de uma infinidade de temperos diferentes, o Rodrigo tenta descobrir quantas combinações são possíveis, quantos sabores têm no Brasil?

A campanha “Tempero Não é Tudo Igual” terá desdobramentos em comerciais na TV aberta, merchandising e ativações nos programas Mais Você, da Rede Globo, Faustão na Band e Masterchef, da Rede Bandeirantes. No digital, as ativações serão no Instagram da Kitano (@kitano.brasil), na página do Facebook da marca, no Instagram do Rodrigo Hilbert (@rodrigohilbert) e no seu Facebook, além do site oficial da marca de temperos. A campanha também contará com um time de micro influenciadores.