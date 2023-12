O Dr. Ezio Carneiro Jr., faz sucesso em São Paulo com abdominoplastia com técnica avançada

O médico goiano, Dr. Ezio Carneiro Jr., radicado em São Paulo (SP) há 11 anos, já realizou mais de quatro mil cirurgias, com pacientes, inclusive de outros países, como Japão, Israel, Itália e Estados Unidos

E tudo começou, pois o cirurgião plástico havia ido à capital paulista em busca de desenvolvimento.

“Fiquei encantado com todos os recursos que a metrópole oferece e, com isso, fui me estabelecendo na cidade e ganhei um público fiel e parceiros para uma vida toda. E o que era para ser aprimoramento, se tornou a minha base de trabalho”, conta Dr. Ezio.

Com mais de 15 anos de carreira e uma média de 200 cirurgias por ano, o Dr. Ezio se aprimorou em técnicas modernas, incluindo a Mommy Makeover, conhecida como “kit mamãe”, que consiste em um conjunto de procedimentos que incluem mastopexia, abdominoplastia e lipoescultura.

No entanto, a sua ânsia por evolução e por fazer as mulheres se sentirem bem, o médico não parou e, também, se especializou em Mila (Minimally Invasive Lipoabdominoplasty), uma combinação de técnicas de lipoaspiração, tecnologia de retração de pele e videoendoscopia, indicada para reduzir o contorno abdominal, principalmente a correção da diástase dos músculos reto, o que popularmente chamamos de estômago alto, quando não há excesso de pele.

“Estar atento às novidades e novas tecnologias é obrigação de todo profissional, independente da área que atua”, afirma.

E com toda a sua simplicidade, sua fama tem se espalhado pelos testemunhos espontâneos, tornando tão importante no marketing boca a boca.

Por isso, também, vem atendendo um público diferenciado: a terceira idade.

“Hoje, com a longevidade aumentando, surge um público vaidoso, exigente e para lá de divertido, os 50 mais, 60 mais e 70 mas, estão desfilando no consultório e deixá-los felizes é uma realização imensurável”, revela Ezio.

Além disso, o Dr. Ezio fez questão de montar o seu consultório no charmoso bairro da Bela Vista, deixando tudo aconchegante, pois, para ele, é muito importante que as pessoas o visitem e sintam a segurança do seu espaço.

“Cada paciente, um histórico, um desejo e um sonho. Chegam ao consultório ansiosas por acolhimento e orientação. Não poderia ser nada diferente. A cirurgia plástica não é só estética, mas tem relação direta com a autoestima”, finaliza o Dr. Ezio Carneiro Jr.