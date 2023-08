O Dia dos Pais mais dramático da vida do apresentador Benjamin Cano Planès

Louis Alain Planès, empresário e marido de Benjamin sofreu um acidente de bicicleta no dia 2 de agosto, passou por cirurgia e agora luta pela vida. Família aguarda empresário despertar do coma

O apresentador e empresário francês Benjamin Cano Planès está enfrentando o pior momento de sua vida. No dia dois de agosto, seu marido Louis Alain Planes, empresário de renome e pai dedicado, sofreu um terrível acidente de bicicleta enquanto levava o filho Vinícius para a escola. O incidente, que ocorreu na ciclovia da Lagoa no Rio de Janeiro, desencadeou uma série de acontecimentos que deixaram a família em um estado de angústia e esperança.

Louis, conhecido por seu comprometimento com a família e sua paixão pelo Rio de Janeiro, estava levando seus dois filhos para a escola em sua bicicleta naquela manhã ensolarada. Após deixar sua filha Lucrécia de 1 ano e 9 meses na instituição educacional, ele permaneceu ao lado de Vinícius, de 6 anos. No momento em que entraram na ciclovia da Lagoa Rodrigo de Freitas, a vida da família Planes tomou um rumo inesperado.

Louis, empresário e marido do apresentador Benjamin

Conforme relatos, Louis se deparou com uma situação inesperada: uma pedestre estava no caminho, e ele rapidamente tomou a decisão de evitar uma colisão em potencial. Infelizmente, sua tentativa de manobra resultou em um desequilíbrio que culminou em uma queda violenta. Louis sofreu um grave traumatismo craniano com hemorragia cerebral.

Vinícius, saiu ileso do acidente, e não soube detalhar o que de fato, teria acontecido com o pai. Para Benjamin Cano Planès, marido de Louis, empresário e apresentador respeitado, a bravura de Louis em proteger o filho durante a queda não passou despercebida. “Acredito que Louis tenha tentado proteger nosso filho, o que é um testemunho do amor incondicional de um pai”, compartilhou Benjamin emocionado.

Louis, a filha Lucrécia, Benjamin e o filho Vinícius

Louis foi imediatamente levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi realizada uma cirurgia de emergência. Após a operação, seu estado foi estabilizado, mas devido à gravidade do traumatismo craniano, os médicos optaram por mantê-lo em coma induzido, em um esforço para minimizar o inchaço cerebral e permitir uma recuperação mais eficaz.

Louis, a filha Lucrécia, Benjamin e o filho Vinícius

Crédito: Arquivo Pessoal

“Nesses 14 dias, enfrentamos uma verdadeira montanha russa de evolução. Louis passou por momentos hipertensos, foi submetido à diálise, e todos os dias são uma batalha”, desabafou Benjamin Planès, revelando a angústia vivida pela família durante esse período crítico.

Os últimos desenvolvimentos trouxeram um raio de esperança à família Planes. Na noite de segunda-feira, 14 de agosto, os médicos começaram o procedimento para despertar Louis do coma induzido, o procedimento permite que Louis abra os olhos e a respire sem o auxílio de aparelhos. Enquanto aguardam ansiosamente por sua completa recuperação, os familiares se reúnem em uma unidade de amor e otimismo, aguardando a oportunidade de retomar suas vidas.

O Dia dos Pais foi muito estranho sem o Louis, ele é minha alma gêmea, minha metade, não posso imaginar viver sem ele. Creio que vamos superar isso. Estamos aguardando Louis para retomar nossa vida em família”, declarou Benjamin.