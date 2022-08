O Dia dos Pais ganha programação especial do Multishow

Data será marcada por música e boas histórias protagonizadas pelos heróis da infância

No próximo domingo, dia 14 de agosto, as homenagens aos pais ficam por conta do samba do Arlindinho e humor do Américo, o incansável paizão interpretado por Maurício Manfrini em O Dono do Lar.

A programação especial começa a partir das 13h. O Multishow acompanha a tarde da família com uma programação que irá reunir música e humor.

PROGRAMAÇÃO DO DIA DOS PAIS NO MULTISHOW

13h — Multishow Music Live

Meu Lugar — Arlindinho — INÉDITO

Arlindinho cresceu no pagode. Filho do Arlindo Cruz, o cantor traz o talento em seu sangue e celebra a paixão pela música no especial “Meu Lugar”. O setlist traz músicas próprias e releituras de sucessos do seu pai, incluindo diversas participações especiais: Alcione, em “A Dor Que Me Visita”, Karinah em “Fim da Tristeza”, Xande de Pilares em “Triângulo Amoroso” e Marquinhos Sensação em “Frasco Pequeno”. Arlindinho ainda dedica as músicas “Filho Meu” ao seu filho, e “Princípio, Meio e Fim” ao seu pai, Arlindo Cruz, que assiste a performance ao seu lado.

A partir de 14h: Maratona O Dono do Lar

O Dono do Lar T5: Ep14 — Com Que Roupa Eu Vou?

Américo finalmente consegue uma entrevista de emprego, mas percebe que não tem roupa apropriada para ir. Como última solução recorre à ajuda de Betinho, que faz suas exigências e impõe que o dono do lar seja mais fashion. Sem ter as peças ideais no guarda-roupa, Américo até pensa em desistir da entrevista, mas conta com a ajuda dos seus filhos para persistir em seus sonhos.

Multishow Music Live traz Arlindinho inédito

O Dono do Lar T4: E4 — Meu Pai É Demais

No café da manhã Michele lembra ao pai que na hora do almoço é a vez dele ir na escola falar sobre sua profissão. Américo, que tinha esquecido do compromisso, sente-se constrangido e não quer ir, por estar desempregado. Ele aproveita uma tontura, e inventa uma mentira dizendo que está doente. Um amigo dos tempos de solteiro liga lembrando que eles tem um encontro da velha turma para o esperado chope do ano.

O Dono do Lar T5: Ep15 — A Cara do Pai

Américo está ficando mais velho e a crise de meia idade começa a bater. Além de se achar muito velho, ele até percebe que está perdendo cabelo. Com isso, cai sua autoestima e aumentam os seus ciúmes com Luciana, fazendo ele ver coisas onde não existe. As comparações com seu pai são inevitáveis e a crise do Dono do Lar só aumenta.

Série O Dono Do Lar presente na programação especial de domingo

O Dono do Lar T5: Ep18 — O Filho É Meu

Américo está cada vez mais incomodado com o comportamento “tranquilão” e sossegado de Miguel. Por outro lado, Betinho segue cada vez mais presente na vida do sobrinho, deixando o Dono do lar enciumado com o filho. Para conquistar a atenção do filho, Américo se esforça para se aproximar e afirmar seu papel de paizão.