O cirurgião da autoestima feminina: Dr. Iuri Zanatta é referência nacional no segmento

Não é de hoje que a cirurgia plástica é uma das intervenções mais procuradas pelas brasileiras. De acordo com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), houve um aumento de 19,3% em 2021, fazendo o Brasil chegar a cerca de 1,5 milhão de procedimentos estéticos realizados por ano.

Estes números reforçam a importância de as pessoas buscarem profissionais qualificados e devidamente certificados para terem mais segurança.

“Nosso papel, em de fazer uma operação, é olhar de forma humana para elas e oferecer o melhor dia da vida das pacientes”, declara Dr Iuri Zanatta

Aos 35 anos, o cirurgião plástico, Dr. Iuri Zanatta, é uma das principais referências no País, já que também é empresário e diretor da Inlux One, uma das maiores clínicas de cirurgia do Brasil, que investe em capacitação e tecnologia para garantir confiabilidade em seus processos.

“Nós acreditamos que uma experiência inesquecível não depende só de bons resultados, por isso, criamos o Ecossistema da Beleza, em que preparamos e criamos as melhores práticas e buscamos as últimas tecnologias para exaltar dois pontos importante para nós: a beleza e autoestima”, comenta o Dr. Iuri.



O médico gaúcho, que é graduado em Medicina pela UCS (Universidade de Caxias do Sul), garante que seus procedimentos são muito mais do que cirurgia, mas, sim, um cuidado com cada uma das pacientes.

“Eu julgo que o dia de cirurgia plástica é uma data que marcará a memória das pacientes, pois muda a vida delas e muitas delas relatam que elas renascem após algum procedimento. Por isso, nosso papel, muito além de fazer uma operação é olhar de forma humana para elas e oferecer o melhor dia da vida delas”, finaliza o Dr. Iuri Zanatta.