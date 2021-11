O casamento pode ser cego, mas o bolso não: Nanda Terra e Mackdavid Alves faturam com noivado

Depois de se separar de Thiago Rocha, a beauty artist faz publipost com o atual noivo

A volta por cima de Nanda Terra após se separar de Thiago Rocha é notório! Após um relacionamento conturbado durante o programa “Casamento às Cegas: Brasil” com o paraquedista, a participante até se casou, mas logo em seguida se separou. Na verdade, ele quem se separou dela por mensagem de voz no Whatsapp, como já contamos aqui.

O casal postou um publipost muito divertido para a HoteisPontoCom, empresa de descontos e pacotes de hospedagens.

E além de estar, atualmente, enxergando o verdadeiro amor ao lado de Mackdavid Alves, ex participante e atual noivo da designer, seu bolso está enxergando muitos cifrões. Na manhã desta sexta-feira, (05), o casal postou um publipost muito divertido para a HoteisPontoCom, empresa de descontos e pacotes de hospedagens.



Na foto, está o casal e Tobias, cachorro da participante que roubou a cena ao dar uma mordida no rosto de Thiago nos episódios do reality show

Na foto, está o casal e Tobias, cachorro da participante que roubou a cena ao dar uma mordida no rosto de Thiago nos episódios do reality show, com a legenda: “Se arrependeu? Mudou de ideia? O Tobias avisou pra cancelar? A hoteis.com tem cancelamento grátis na maioria das acomodações e são centenas de milhares de opções pra você curtir com quem ama de verdade 🐶”. Legenda com uma espécie de recado, já que Nanda ficou dividida entre Thiago e Mack, fazendo uma escolha que se arrependeu, mas que conseguiu consertar, e pelo cachorro não ter gostado do ex-marido da dona.

E além de estar, atualmente, enxergando o verdadeiro amor ao lado de Mackdavid Alves, ex participante e atual noivo da designer, seu bolso está enxergando muitos cifrões

E Luana Braga, esposa de Lissio Fiod, também está faturando pós programa. Na última quinta-feira, (04), postou um publipost para a marca de óculos LBA. Luana e Lissio continuam casados.