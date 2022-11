O artista mundialmente conhecido Kobra inaugura mural no Walt Disney World Resort

Ele é o primeiro brasileiro a pintar um mural em Disney Springs Art Walk: A Canvas of Expression

O mundialmente conhecido Eduardo Kobra inaugurou um mural em Disney Springs, no Walt Disney World Resort, tornando-se o primeiro brasileiro a realizar tal feito no complexo de compras, restaurantes e entretenimento.

O muralista, reconhecido por trabalhos em todo o mundo, expõe sua obra em um mural de 29 metros de comprimento por 5 metros de altura – cerca de 145m² – como parte do Disney Springs Art Walk: A Canvas of Expression.

O Disney Springs Art Walk apresenta artistas da Flórida e de todo o mundo, criando murais que enchem as paredes com cor, emoção e o espírito de suas culturas. Os visitantes têm a chance de ver essas obras de perto e experimentar o estilo e a voz individual de cada artista.

Com mais de 3.000 murais espalhados pelos cinco continentes, Kobra tem um estilo distinto com técnicas envolvendo pintura com aerógrafo e tinta spray. Inquieto, estudioso e autodidata, também faz pesquisas com materiais reciclados e novas tecnologias, como a pintura em 3D sobre pavimentos.

“É uma grande honra ser o primeiro brasileiro a desenhar um mural no Walt Disney World Resort. Sou fascinado pela atmosfera de sonhos realizados do complexo, e me inspirei nisso para criar a obra. Ao mesmo tempo que o mural é feito para todos, fico particularmente orgulhoso em saber que os brasileiros encontrarão um pedacinho do nosso país na Disney,” diz o muralista.

Kobra revela ainda uma curiosidade sobre a pintura: “o menino de chapéu é inspirado no meu filho. A imagem dele se conecta com a minha criança interior. Foi a sensação que tive desde o primeiro momento em que pisei aqui. Então, aquele menino no mural é o meu filho e também sou eu. No mural, estão simbolicamente todas as crianças e todos os adultos do mundo,” conta.

Kobra acrescenta que o convite surgiu em um momento muito bonito de sua trajetória. “Pintar na Disney carrega um significado especial: o primeiro lugar em que pude mostrar meu trabalho foi em um parque de diversões, em 1992, na cidade de São Paulo. Foi lá, inclusive, que conheci, em 95, minha esposa, Andressa. Pintar um mural no Walt Disney World ao lado da Andressa e do meu filho, Pedro, dá uma sensação de coerência, de trabalho e de realização não apenas pessoal, mas da minha família e os amigos que há tantos anos acreditam no meu trabalho e torcem por mim.”

Disney Springs Art Walk: A Canvas of Expression está localizado próximo ao circuito de ônibus do Town Center, no Disney Springs, e está aberto à visitação todos os dias.