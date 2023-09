Nutrição Brasil 2023 brilha em Brasília com 8 mil participantes

Maior congresso de nutrição do país reúne quase 8 mil participantes na capital do país

A segunda edição do Nutrição Brasil foi concluída com sucesso, consolidando-se como o maior congresso de nutrição do país. Com quase 8 mil participantes, o evento realizado entre 31 de agosto e 2 de setembro reuniu nutricionistas, nutrólogos, médicos, educadores físicos e outros profissionais de saúde em Brasília.

Maior congresso de nutrição promove conhecimento e estilo de vida saudável

O Nutrição Brasil 2023 ofereceu uma programação intensa com palestras ministradas por dezenas de especialistas renomados, incluindo nomes conhecidos nacionalmente, como Paulo Muzy e Daniel Coimbra. O evento também prestou homenagens a profissionais que se destacaram na área, como Gabriel de Carvalho, Murilo Pereira, Patrícia Davidson, Rodolfo Peres e Roberta Carbonari, em celebração ao Dia do Nutricionista (31/08).

Um dos momentos marcantes do evento foi a visita da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão. Em sua fala, ela enfatizou a importância do atendimento multidisciplinar na área da saúde, destacando o papel crucial dos nutricionistas nesse contexto.

Expo do Nutrição Brasil

O Nutrição Brasil também contou com uma exposição gratuita que apresentou mais de 50 marcas de saúde e nutrição, onde os participantes puderam conhecer e adquirir produtos com valores diferenciados. Além disso, a programação aberta ao público incluiu talks com profissionais de destaque, como Andreia Friques e Denise de Carvalho.

O encerramento do evento teve um toque esportivo com a realização da Nutrição Brasil Run, uma corrida de rua que reuniu congressistas e o público em geral. O percurso passou por monumentos emblemáticos de Brasília, como o Palácio do Buriti, o Memorial JK e a Catedral Rainha da Paz.

O Nutrição Brasil é realizado pela startup Science Play, que tem sede em Brasília e atua tanto na produção de eventos como na oferta de conteúdo científico para profissionais de saúde. Segundo Brunno Falcão, fundador e CEO da Science Play, o evento coloca a cidade no cenário nacional e atrai participantes de diversos estados.

A programação do Nutrição Brasil 2023 incluiu palestras exclusivas para congressistas presenciais e online, abordando temas como nutrição esportiva, medicina e longevidade, nutrição clínica e nutrição materno-infantil. A diversidade de tópicos refletiu o compromisso do evento em atualizar os conhecimentos dos participantes e promover um estilo de vida saudável.

No campo da nutrição, diversos temas foram explorados, desde a importância da nutrição na cicatrização até a relação entre a tireoide e a fertilidade, destacando como condições como hipotireoidismo podem influenciar na infertilidade feminina.

O Nutrição Brasil 2023 foi mais do que um congresso; foi uma celebração da nutrição e da saúde em uma cidade que agora se destaca como protagonista no mercado de eventos científicos. A ciência e a prática se uniram para promover um estilo de vida mais saudável e informado.

Comandada pelos sócios Brunno Falcão, Wesley Araújo e Pedro Perim, a Science Play é uma empresa que tem desempenhado um papel fundamental na promoção do conhecimento em nutrição e medicina no Brasil e no exterior. Avaliada em mais de R$20 milhões pela consultoria de corporate finance Stoic Capital, a plataforma oferece conteúdos acadêmicos e cursos exclusivos para profissionais de saúde em todo o mundo. A presença da Science Play no mercado internacional tem colocado Brasília como um centro de excelência na área da nutrição e da medicina.