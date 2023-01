Número de pessoas que não se alimentam de produtos à base de animais cresce no Brasil

Mesmo com o crescimento, vegetarianos e veganos enfrentam dificuldades para encontrar alimentos, principalmente com preços acessíveis

De acordo com o Ibope, em sua última pesquisa relacionada ao assunto (2018), o Brasil já possui mais de 30 milhões de vegetarianos, representando um crescimento de 75% em relação a 2012, além de possuir mais 7 milhões que são adeptos ao veganismo.

Em recente matéria do Estadão, dados mostram que o país possui 240 restaurantes veganos e vegetarianos. O público chamado de flexitarianos, que buscam apenas reduzir o consumo de produtos à base de animais, são apontados como um dos maiores frequentadores desses tipos de estabelecimentos.

Para Jorge Lima, Diretor Executivo do Mundo R, rede social com foco no mercado de alimentação e gastronomia, grande parte dessas pessoas estão em busca de uma melhora na saúde, além da preocupação com o bem-estar animal e também com o meio ambiente.

“Esse público é bem forte e vem fazendo frente em diversos projetos e ações. Dentro da nossa rede social, também buscamos estar equilibrando e fornecendo notícias, dicas e receitas para esse público”, afirma Lima.

A Ingredion, líder mundial no mercado de soluções em ingredientes, apontou que 90% dos brasileiros estão dispostos a se alimentaram com derivados de plantas e vegetais, mas, segundo estudo realizado pela MindMiners, empresa de tecnologia especializada em pesquisa digital, 46% dos entrevistados disseram ter dificuldades para encontrar alimentos próprios e 65% gostaria que os preços fossem mais acessíveis.

“Temos um número muito grande de pessoas disponíveis para experimentarem esses alimentos. Sem dúvidas, os mercados e restaurantes também devem levar isto em consideração para conseguir atingir e atrair esse público. É uma excelente oportunidade para o setor”, finaliza Jorge Lima.