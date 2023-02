Número de casos de doenças sexualmente transmissíveis é preocupação no Carnaval

Dores ao urinar, secreção pela uretra, úlceras ou feridas genitais, além de verrugas são alguns dos sintomas que devem ser avaliados por um especialista

Mais de um milhão de novos casos de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) são contraídos todos os dias, segundo dados divulgados recentemente pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Dr. Danilo Galante, membro da Sociedade Brasileira de Urologia

Isso equivale a mais de 376 milhões de novos casos anuais de clamídia, gonorreia, tricomoníase e sífilis. Em média, uma em cada 25 pessoas no mundo tem, pelo menos, uma dessas ISTs, segundo dados da Publimed.

O período que compreende o pré-carnaval (bloquinhos) e os quatro dias de folia predispõe à falta de cuidados com relação à sexualidade. “Mesmo com algumas das ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis ) sendo tratáveis, elas permanecem como uma das principais ameaças à saúde e ao bem-estar. Entre as mais conhecidas, estão a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS, causada pelo vírus HIV), a sífilis, a gonorreia e o papiloma vírus humano (HPV); responsável pelo câncer de colo de útero”, relata o urologista Dr. Danilo Galante, membro da Sociedade Brasileira de Urologia.

A melhor prevenção é o uso de preservativos (masculinos ou femininos)

De sinais discretos nos órgãos genitais a consequências mais graves, os sintomas das ISTs são variados: dores ao urinar, secreção pela uretra, úlceras ou feridas genitais, além de verrugas. De acordo com os sintomas, normalmente detecta-se a doença específica.

“São recomendadas vacinas para evitar o contágio de algumas das ISTs, como o HPV e a hepatite B. Entretanto, a melhor prevenção é o uso de preservativos (masculinos ou femininos). A eficácia é ainda maior na prevenção das doenças transmitidas por fluidos corporais, a exemplo da AIDS”, afirma o especialista.