Núbia Oliiver fala sobre cirurgias plásticas e procedimentos estéticos: “As pessoas estão se perdendo demais”

Perto dos 50 anos, a modelo, atriz e influenciadora Núbia Oliiver contou os segredos de sua boa forma, falou sobre procedimentos estéticos, cirurgias plásticas e revelou que hoje recebe mais cantadas do que no passado.

Núbia disse que hoje possui uma equipe que é responsável por cuidar da sua saúde e estética, tendo um acompanhamento especial com um nutricionista, onde diz ser super adepta ao jejum intermitente, malha com personal, e realiza drenagens que ajudam a manter sua forma.

“Uma dica simples e fundamental para quem gosta de cuidar do físico é saber usar a matemática, você não vai comer mais do que aquilo que você gasta”, orienta.

Super adepta e a favor das cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, Núbia conta que já fez o “Mini Lifting”, prótese de silicone nos seios, lipo, abdominoplastia, e tratamentos de lasers no rosto e na região íntima. No entanto, ela acredita que hoje em dia muitas pessoas estão perdendo a mão e não estão sabendo aproveitar dos benefícios desses procedimentos.

“Sou super a favor dos procedimentos estéticos, só que acho que as pessoas estão se perdendo demais, estão ficando desconfiguradas, mexendo de mais no rosto, seguindo um modismo desacerbado”, desabafa.

Com tantos cuidados com sua aparência, a atriz diz que hoje em dia recebe mais cantadas do que no passado, mas acredita que esse aumento acontece devido ao acesso às suas redes sociais, onde o público acaba tendo mais acesso ao artista através das plataformas.