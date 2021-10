Núbia Oliiver atende pedido de fãs e “apimenta” ainda mais seu OnlyFans

”Pedido feito e atendido!” disse a modelo que é sucesso no OnlyFans

Nubia Oliiver apimentou mais seu conteúdo adulto no OnlyFans. A pedidos, a modelo está ousando um pouco mais nos vídeos e fotos que disponibiliza na plataforma.

”A ideia de entrar na plataforma surgiu depois do instagram derrubar várias vezes meu instagram feet. Minha rede social é orgânica, com seguidores fiéis, então grande parte dos meus fãs aderiu ao OnlyFans. Tive uma aderência incrível na plataforma e me salvou na pandemia, pago minhas contas mensais mas sem muita ostentação. A minha produção de vídeos não vejo como trabalhosa, meus assinantes não curtem uma material muito produzido, gostam mais dos meus dia a dia, claro que um tom mais erótico, apimentado, mas nada vulgar”.



”Meu conteúdo vai desde treinos e procedimentos até ensaios e vídeos mais sensuais. Sempre comparo meu conteúdo aos ensaios para revistas masculinas que já fiz, mas nunca pornográfico. Eu estava numa linha mais sensual, mas recentemente os fãs pediram um conteúdo mais erótico. Pedido feito e atendido!” disse Núbia.