Novo single de Papatinho conta com a participação de L7NNON e MC Hariel

Trio de funkeiros se unem aos clássicos do funk Cidinho e Doca na faixa “Progresso Pros Nossos”



É preciso preservar a memória da música brasileira. Processo fundamental para entender a cena de hoje e valorizar aqueles que pavimentaram o caminho.

Single já está disponível nas plataformas de streaming

Ciente dessa importância, o produtor e beatmaker Papatinho convidou Cidinho e Doca, relíquias do funk carioca, não só para uma apresentação histórica no Rock in Rio, mas também para se juntar a L7NNON e MC Hariel em “Progresso Pros Nossos”, faixa que está disponível em todas as plataformas digitais com clipe no canal do YouTube da Papatunes.

O clipe do single foi gravado na Cidade de Deus, favela onde Cidinho e Doca nasceram e que serviu de inspiração para comporem “Rap da Felicidade” e “Rap das Armas”, clássicos do funk que os projetaram para o Brasil e foram fundamentais para valorizar o gênero.

Trio de funkeiros com os veteranos Cidinho e Doca

Agora, no refrão de “Progresso Pros Nossos”, poucas linhas são necessárias para passar a mensagem mais importante: “Progresso pros nossos / Saúde pros nossos / Família e os amigos bem / O resto é só negócio”.

MC Hariel

No clipe ainda é possível constatar uma homenagem para Mr. Catra, Sabotage e Chorão com um painel de grafite desenhado para preservar a memória de três ícones da música brasileira.

L7NNON também aproveita seu verso para fazer referência a um dos seus ídolos e passar uma mensagem que seria corroborada por todos: “Quem tava junto nos dias de luta / Hoje vai tá nos dias de glória / Lembro dos irmãos que se foram / Mas toda vivência tá na minha memória / Tem sorriso no rosto de quem nós ama / Então nós comemora”.

L7NNON

Papatinho comenta sobre o novo lançamento: “Cidinho e Doca são dois caras que foram muito importantes para popularizar e valorizar o funk carioca e, sem dúvidas, o hip hop também. Achei que seria maneiro juntar eles com o Hariel e o L7NNON, dois dos maiores nomes do funk e rap no Brasil hoje. O resultado foi o melhor possível e manteve a essência do movimento que é promover a cultura das periferias brasileiras.”

Assista ao clipe aqui – https://www.youtube.com/watch?v=vqdfA6GKhbY