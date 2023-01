Novo single de Marvvila traz parceria com Kevin O Chris

‘’Maliciosa’’ está disponível em todas as plataformas de streaming

O início de um relacionamento é um momento de adrenalina e sensações intensas. A vulnerabilidade pode assustar, mas quando duas pessoas apaixonadas se permitem viver o amor, o resultado é arrebatador. Demonstrando isso em um single cheio de paixão, suingue e saudade, Marvvila convidou Kevin O Chris para cantar ‘’Maliciosa’’, que mostra como a mistura entre o funk e o pagode é contagiante.

A música está disponível em todas as plataformas digitais com clipe no YouTube.





Com a união de dois ritmos dançantes, na voz de Marvvila, o refrão diz: ‘’Corpo suado dentro do meu quarto / Mexe com a minha mente / Eu quero de novo / Malicioso, cheiroso e gostoso / Como é que não gama no seu jeito louco?’’. Carinhoso e completamente entregue ao sentimento, Kevin O Chris completa: ‘’Sua boca rosa, periculosa / Quatro paredes, eu esqueço do mundo / Maliciosa, surtada e gostosa / Por você, menina, eu faço de tudo’’. Com uma estética brasileira, o clipe é recheado de cores e cenas quentes, cativantes e apaixonantes.

Marvvila é uma das integrantes Camarote do BBB23

“Tô felizão com esse novo som, que mistura dois ritmos que vieram da cultura carioca de rua, de periferia, com muito gingado e que contagia. A Marvvila é uma artista braba demais, que eu admiro muito, fiquei amarradão com o resultado dessa nossa parceria e tenho certeza que a galera vai curtir demais, a pista vai tremer com Maliciosa, esquece!” conta, Kevin.

O lançamento do single ocorre enquanto a cantora está na primeira semana de confinamento no Big Brother Brasil. Marvvila — que ainda bem jovem, já possui números muito marcantes, com mais de 20 milhões de streamings no single ‘’A Pagodeira’’ — faz parte do elenco da nova edição do reality show mais assistido do país, que promete ser palco para ela mostrar ainda mais o seu talento. Kevin O Chris tem mais de seis milhões de ouvintes mensais no Spotify e também acumula sucessos na carreira. O funkeiro conquistou as paradas musicais com os singles ‘’Ela É do Tipo’’, ‘’Vamos pra Gaiola’’ e diversos outros.